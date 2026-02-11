PMorgan analistleri, özellikle Ocak ayındaki yükselişi tetikleyen spot Bitcoin ETF'lerine yönelik ilginin bir miktar yavaşladığına dikkat çekiyor. Bankanın baş stratejisti Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki ekibin raporuna göre, Bitcoin'in 70 bin doları kalıcı olarak aşabilmesi için sadece bireysel yatırımcı değil, yeni bir kurumsal likidite dalgası gerekiyor.

"Bitcoin şu an kendi 'üretim maliyeti' ile 'borsa talebi' arasında sıkışmış durumda. 70.000 dolar üzerindeki kalıcılık, madenci satışlarının emilmesi ve makroekonomik istikrarla doğrudan bağlantılı."

PİYASADAKİ 3 KRİTİK SENARYO

JPMorgan’ın 11 Şubat tarihli raporunda öne çıkan başlıklar, yatırımcılar için bir yol haritası niteliğinde:

Direnç Bölgesi: 70.000 - 72.500 dolar bandında yoğun bir satış baskısı (sell-wall) bulunuyor. Bu bölge aşılmadığı sürece "sahte kırılımlar" (fake-out) yaşanabilir.

Destek Hattı: Olası bir geri çekilmede JPMorgan analistleri 63.400 dolar seviyesini "çelikten destek" olarak tanımlıyor.

Trump Etkisi: ABD yönetiminin kripto dostu politikaları fiyatlanmış olsa da, jeopolitik gerilimler (İran-ABD) nedeniyle güvenli liman arayışı Bitcoin'e olan ilgiyi canlı tutuyor.

MADENCİLERİN HAMLESİ VE ARZ ŞOKU

Raporda dikkat çeken bir diğer unsur ise madenci gelirleri. Bitcoin üretim maliyetinin 2026 yılı itibarıyla artmasıyla birlikte, küçük ölçekli madencilerin nakit ihtiyacı için satış yapabileceği, ancak kurumsal madencilerin bu arzı piyasaya sürülmeden topladığı belirtiliyor. Bu durum, borsalardaki arzın kısalmasına ve orta vadede bir "arz şoku" ralliye zemin hazırlayabilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

JPMorgan neden şimdi açıklama yaptı?

Banka, genellikle piyasadaki likidite değişimlerini ve ETF akışlarını izleyerek kurumsal müşterileri için haftalık analizler yayınlar; 70 bin dolar ise mevcut döngüdeki en kritik karar noktasıdır.

70.000 dolar aşılırsa ne olur?

Teknik analizlere göre bu seviyenin üzerinde haftalık kapanış, 2025'teki 126 bin dolarlık zirveye giden yolu yeniden açabilir.

Küçük yatırımcı ne yapmalı?

JPMorgan, mevcut volatilite nedeniyle "panik satışı" yerine kademeli alım veya bekleyiş (HODL) stratejisinin risk yönetiminde daha başarılı olduğunu savunuyor.

Yasal Uyarı: Bu haber JPMorgan raporlarından ve güncel piyasa verilerinden derlenmiştir. Yatırım tavsiyesi içermez.