Cuma günü 61 bin dolara kadar düşen Bitcoin, dün istikrarlı bir seyir izleyerek 70 bin dolar seviyelerine kadar toparlanmıştı. Ancak iyimser beklentilere rağmen kripto para bugün yeniden 70 bin doların altına geriledi.

Bitcoin, geçtiğimiz Ekim ayında 126 bin dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış, ardından gelen sert satış dalgasıyla yaklaşık yüzde 44 değer kaybetmişti. Son dönemde yaşanan dalgalanmanın piyasadaki gizli bir riskten ya da sistemik bir bozulmadan kaynaklanmadığı ifade ediliyor.

BİTCOİN 150 BİN DOLARI GÖREBİLİR

Analistlere göre mevcut düşüş senaryosu, tarihsel olarak en zayıf seviyelerde bulunuyor. Yapay zeka odaklı varlıkların öne çıktığı bir dönemde Bitcoin’in geri planda kaldığı algısının abartılı olduğu belirtilirken, spot ETF’lerdeki son çıkışların geçmişteki sert düzeltmelerle kıyaslandığında oldukça sınırlı kaldığına dikkat çekiliyor. Ayrıca kuantum hesaplamanın Bitcoin’in şifreleme altyapısı için kısa vadede bir tehdit oluşturmadığı vurgulanıyor.

Bernstein analisti Gautam Chhugani, yaşanan dalgalanmanın geçici olduğunu belirterek, Bitcoin’in yıl sonuna doğru toparlanarak yeni zirvelere ulaşmasının mümkün olduğunu ifade etti. Analistlere göre Bitcoin’in yıl sonuna kadar 150 bin dolar seviyesine yükselmesi ihtimal dahilinde bulunuyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

