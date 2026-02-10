Tiryaki Agro’nun iştiraki olan Tiryaki Anadolu, Savola Foods Türkiye’nin yüzde 100 hissesini devralarak perakende gücünü zirveye taşıdı.

Yudum’un yanı sıra; zeytinyağı pazarının güçlü ismi Egemden, ihracat odaklı Brillo ve Cielo ile mısır ve ayçiçek yağı markası Sırma artık Tiryaki Anadolu çatısı altında.

Savola Group tamamen çekilmek yerine, Tiryaki Anadolu’nun konsolide yapısında yüzde 15 pay sahibi olarak stratejik bir ortaklığa imza attı.

Perakende yağların yanı sıra Sava ve Vala gibi fırıncılık ve endüstriyel yağ markaları da ürün gamına eklendi.

"YUDUM’U EVİNE DÖNDÜRDÜK"

Satın alma sonrası açıklamalarda bulunan Tiryaki Agro CEO’su Süleyman Tiryakioğlu, bu hamlenin uzun vadeli büyüme vizyonlarının bir parçası olduğunu vurguladı.

Tiryakioğlu, "Yudum gibi köklü bir markayı yeniden Türkiye merkezli bir grubun çatısı altında toplamak BIZIM için büyük bir gurur" diyerek yerlileşme vurgusu yaptı.

Tiryaki Anadolu CEO’su Tekin Mengüç ise, Tiryaki’nin tedarik zinciri gücüyle Yudum’un perakende başarısının birleşmesinin tüketicilere daha kaliteli ve verimli bir hizmet olarak döneceğini belirtti.