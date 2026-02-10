Uber’in Türkiye’deki en büyük ve en ses getiren operasyonu, hızlı market ve yemek teslimatının güçlü oyuncusu Trendyol Go üzerinden gerçekleşti. Global dev, Trendyol Go’nun %85 hissesini 700 milyon dolarlık rekor bir bedelle bünyesine katarak sektördeki iddiasını kanıtladı. Bu hamleyle birlikte Uber, sadece ulaşım değil, günlük ihtiyaçların teslimatında da Türkiye'nin en geniş ağlarından birinin kontrolünü eline almış oldu.

Getir Operasyonunda Stratejik İkili Adım

Şirketin yatırım iştahı sadece Trendyol ile sınırlı kalmadı; hızlı teslimat modelinin dünyadaki öncüsü Getir’in kilit birimleri de Uber’in radarına girdi. Uber, Getir Yemek biriminin %100 hissesini 335 milyon dolara satın alarak bu alandaki kontrolü tamamen ele geçirdi. Eş zamanlı olarak yürütülen bir diğer pazarlıkta ise Getir Market biriminin %15’lik hissesi için 100 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atıldı.

Bu iki hamle, Uber’in Getir’in operasyonel gücünden stratejik bir ortak olarak yararlanma planını net bir şekilde ortaya koydu.

Türkiye Ekonomisine 49,5 Milyar TL'lik Dev Likidite

Son 12 ay içinde tamamlanan bu üç büyük alım operasyonunun toplam maliyeti 1,135 milyar dolara ulaştı. Güncel kur üzerinden yaklaşık 49,5 milyar TL seviyesine tekabül eden bu devasa rakam, yabancı sermayenin Türkiye’nin teknoloji ve perakende sektörüne olan güveninin en somut göstergesi olarak yorumlanıyor. Analistler, Uber'in bu hamlelerle Türkiye’yi bölgedeki "teslimat ve lojistik üssü" haline getirmeyi hedeflediğini belirtiyor.