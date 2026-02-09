Yatırımcıların yakından takip ettiği Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. paylarının halka arzınının sonuçları açıklandı. Halka arzda, toplam 54,6 milyon adet pay 14,70 TL fiyattan yatırımcılara sunuldu.

TALEP HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜNÜN 2,1 KATINA ULAŞTI

Halka arz büyüklüğü 802,3 milyon TL olarak gerçekleşirken, filtre edilmemiş talep halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,1 katına ulaştı. Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzda herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadı.

BEST BRANDS KAÇ LOT VERDİ?

Toplam 796 bin 578 yatırımcıya pay dağıtımı yapılırken, dağıtımın yaklaşık yüzde 99,8’i yurt içi yatırımcılara gerçekleşti. Katılımcılara azami 71 lot hisse dağıtıldı.

Şirketin halka arz sonuçlarına ilişkin açıklamasının tamamı şu şekilde;

Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. (“Best Brands” ve/veya “Şirket”) paylarının halka arzı 05 – 06 Şubat 2026 tarihlerinde “Sabit Fiyatla TalepToplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleştirilmiştir.

Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 150.000.000 TL’den 188.205.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 38.205.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 38.205.000 adet hamiline yazılı B grubu pay ve Şirket’in mevcut ortağı Sürkit Holding A.Ş.’nin sahip olduğu 16.373.570 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 16.373.570 adet hamiline yazılı B grubu pay olmak üzere toplam 54.578.570 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 54.578.570 adet hamiline yazılı B grubu paylar halka arz edilmiştir.

Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 14,70 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 802.304.979 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre filtre edilmemiş talep 112.255.713 pay karşılığı 809.419 adet emir ile toplam 1.650.158.981 TL’ye ulaşmıştır. Mükerrer talep taramasının ardından 110.368.609 pay karşılığı 796.578 adet emir ile toplam 1.622.418.552 TL talep kabul edilmiş ve 54.578.570 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir. Filtre edilmemiş sonuçlara göre talep, halka arz büyüklüğünün 2,1 katına denk gelmektedir.

Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. halka arzı kapsamında yurt içi gerçek ve tüzel kişi olarak 795.046 yatırımcı, kurumsal yatırımcı olarak 15 yatırımcı, yabancı gerçek kişi olarak 1.517 yatırımcı olmak üzere toplam, 796.578 yatırımcıya 54.578.570 TL nominal değerli paylar dağıtılmıştır.