Şirketten yapılan açıklamada, 27 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar paylaşıldı.

Buna göre, şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarında 6.539.269.000 TL net dönem zararı oluştuğu bildirildi. Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre hazırlanan gelir tablosunda ise 10.145.111.000 TL dönem zararı yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu zararlar nedeniyle kâr payı dağıtımı yapılmamasına karar verildiği belirtildi.

Ayrıca, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda yer alan net dönem zararının ve VUK hükümlerine göre oluşan dönem zararının, ilgili tablolarda geçmiş yıllar zararlarına aktarılmasına karar verildiği bildirildi.

Kararın genel kurulda oy çokluğu ile kabul edildiği ifade edildi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.