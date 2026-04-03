Açıklamaya göre, şirketin Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları’na (TMS/TFRS) uygun hazırlanan konsolide finansal tablolarında 23.599.792 TL net dönem karı elde edilirken, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise net dönem karı 78.943.125,93 TL olarak gerçekleşti.

Bu kapsamda, VUK kayıtlarına göre hesaplanan net dönem karından Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca 3.947.156,30 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılmasının ardından, toplam 7.455.000 TL tutarında brüt nakit kar payı dağıtılması önerildi. Bu tutar, hisse başına brüt 0,025 TL ve net 0,02125 TL olarak belirlendi.

Şirket ayrıca, kalan 67.540.969,63 TL’lik karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasını planlıyor. Bunun yanı sıra, vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan %5 vergi indirimi kapsamında oluşan 380.864,14 TL tutarındaki geçmiş yıl karlarının da olağanüstü yedeklere aktarılması öngörülüyor.

TMS/TFRS esasına göre hesaplanan kar üzerinden ise yasal yedeklerin ayrılması ve nakit kar payı dağıtımının ardından kalan 12.197.635,70 TL’nin geçmiş yıl karlarına aktarılması planlanıyor.

Şirket, nakit kar payı dağıtım tarihini 10 Haziran 2026 olarak belirledi.

Söz konusu kar dağıtım önerisinin, 8 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacağı bildirildi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.