Banka, şirketin uzun vadeli büyüme hikayesine inansa da mevcut piyasa koşullarının ve yüksek fiyatlamanın "al" tavsiyesi için henüz erken olduğuna işaret ediyor.

BofA analisti Justin Post, Reddit için daha önce 205 dolar olan hedef fiyatını 175 dolara çekti.

Analist, bu değişikliğin nedenini daha olgun bir kar marjı profilini yansıtmak amacıyla "gelir bazlı" değerlemeden "EBITDA (faiz, amortisman ve vergi öncesi kar)" çerçevesine geçilmesi olarak açıkladı.

RAKİPLERİNE GÖRE "PRİMLİ" BİR TABLO

Şu an 136 dolar seviyelerinde işlem gören Reddit’in çarpanları, sektör ortalamasının bir hayli üzerinde seyrediyor:

• Gelir Çarpanı: Reddit, 2027 tahmini gelirinin 6,2 katından işlem görürken, rakiplerinde bu oran 3,5 kat.

• EBITDA Çarpanı: 2027 tahmini EBITDA'sının 14 katı değerlemeye sahip olan Reddit, 9 kat olan sektör medyanına göre önemli bir primle fiyatlanıyor.

REDDİT’İN GÜÇLÜ YANLARI VE FIRSATLAR

BofA, her şeye rağmen platformun elinde tuttuğu kozları şu şekilde sıralıyor:

• Yapay Zeka Yakıtı: Reddit’in geniş ve özgün içerik arşivi, yapay zeka modelleri için kritik bir veri kaynağı. Bu durum, 2027'ye kadar lisanslama gelirlerinde ciddi artış sağlayabilir.

• Gelir Potansiyeli: Henüz rakipleri kadar agresif bir reklam modeline geçmemiş olması, gelecekteki "para kazanma" (monetization) potansiyelini diri tutuyor.

• Arama Reklamcılığı: Google ile olan veri ortaklığı ve arama tabanlı reklamcılığın gelişmesi, ek gelir kapıları açabilir.

RİSK RADARI: GOOGLE BAĞIMLILIĞI VE YAPAY ZEKA REKABETİ

BofA’ya göre yatırımcıların temkinli olması gereken noktalar ise oldukça net:

• Platform Trafiği: Reddit'in dış trafiği büyük oranda Google yönlendirmelerine bağlı.

• Üretken Yapay Zeka: ChatGPT, Gemini ve Claude gibi platformlar, kullanıcıların bilgi arama alışkanlıklarını değiştirerek Reddit'e olan ihtiyacı azaltabilir.

• Makro Duyarlılık: Analist Justin Post, Reddit’i "en makro duyarlı hisse" olarak tanımlıyor. Reklam harcamalarının ekonomik dalgalanmalardan ilk etkilenen kalem olması, yüksek çarpanlı Reddit hissesini kırılgan hale getiriyor.

BofA, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin azalmasının hisseye nefes aldıracağını öngörse de mevcut belirsizlikler ve yüksek piyasa değeri nedeniyle "bekle ve gör" stratejisinin daha güvenli olduğunu savunuyor.

REDDİT TEKNİK ANALİZ GRAFİĞİ (GÜNLÜK)

Saat 14.57 itibarıyla 136 dolar bandında kayda geçen RDDT tarafında ana trend hala aşağı yönlü ve fiyat düşen kanal içinde hareketini sürdürüyr.

Ancak son bölgede gelen tepki alımları, kısa vadede bir “gap kapatma” senaryosunu yeniden gündeme getirmiş durumda.

136 dolar seviyesinin üzerinde tutunma devam ederse, yukarıda daha önce bırakılan boşluğa doğru bir hareket görebiliriz. Bu durumda ilk etapta 150dolar bandı, ardından gap bölgesi hedef haline gelir.

Özellikle bu tarz düşüş trendlerinde gap’ler çoğu zaman test edilir.

Ancak trend hala zayıf.

136 dolar altında kalıcılık devam ederse satış baskısı yeniden artabilir ve fiyat tekrar 120 dolar desteğine doğru geri çekilebilir. Bu yüzden burası kritik eşik olarak görülüyor. Ya tepki güçlenecek ya da düşüş trendi kaldığı yerden devam edecek.

