Microsoft (NASDAQ: MSFT), Japonya'ya 2026 ile 2029 yılları arasında 10 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu. Yaklaşık 1,6 trilyon yene denk gelen bu yatırım, yapay zeka altyapısının genişletilmesi ve siber güvenlik alanında hükümetle iş birliğinin güçlendirilmesini kapsıyor.

SoftBank ve Sakura Internet Ortaklığı

Dünyanın en büyük yazılım şirketi Microsoft, yatırımı Japonya'nın köklü telekomünikasyon şirketi SoftBank ve bulut hizmetleri sağlayıcısı Sakura Internet ile birlikte hayata geçirecek. İki Japon şirket, projeye grafik işlem birimleri ve diğer bilişim kaynaklarını tedarik edecek. Haberin ardından Sakura Internet hisseleri yüzde 20 yükseldi ve Eylül ayından bu yana en sert günlük yükselişini kaydetti. SoftBank hisseleri de yüzde 0,5 değer kazandı.

Veri Egemenliği Ön Planda

Microsoft Başkanı Brad Smith, Japonya ziyareti sırasında Başbakan Sanae Takaichi ile bir araya geldi. Smith görüşmede Japonya'nın gelecekteki ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için gereken desteği sağlayabileceklerini ifade etti. Başbakan Takaichi ise planı veri egemenliği açısından son derece anlamlı bulduğunu vurgulayarak yatırımı memnuniyetle karşıladığını belirtti. Veri egemenliği, dijital verilerin üretildiği ya da toplandığı ülkenin yasalarına tabi olması gerektiği ilkesine dayanıyor.

Yatırım kapsamında Microsoft, Japonya'nın doğu ve batısındaki tesislerini yapay zeka çipleri ve donanımlarla genişletmeyi planlıyor. Bu sayede ileri düzey iş yükleri ve otonom yapay zeka ajanlarının desteklenmesi hedefleniyor. Tüm bu süreçlerde veriler Azure bulut platformuna bağlı yurt içi altyapıda tutulacak.

1 Milyon Yapay Zeka Mühendisi Hedefi

Microsoft bu yatırımla yalnızca teknik altyapıyla sınırlı kalmıyor. Şirket, NTT Data, NEC, Fujitsu ve Hitachi gibi Japon teknoloji devleriyle de iş birliği yaparak 2030 yılına kadar 1 milyon yapay zeka uzmanı yetiştirmeyi hedefliyor. Ayrıca Japonya'nın büyük dil modeli geliştirme çalışmalarına da destek verilecek.

Japonya'da yapay zeka kullanımı 2024'ten bu yana hız kazandı. Microsoft'un kendi verilerine göre çalışma çağındaki her beş Japon'dan biri üretken yapay zeka araçlarını aktif olarak kullanıyor. Öte yandan hükümet tahminlerine göre Japonya, 2040 yılına kadar yapay zeka ve robotik alanında 3 milyonun üzerinde çalışan açığıyla karşı karşıya kalacak.

Asya'da Büyük Hamle

Bu yatırım, Microsoft'un Asya genelinde sürdürdüğü büyük ölçekli atılımın bir parçası. Şirket daha önce Singapur'a 5,5 milyar dolar ve Tayland'a 1 milyar dolarlık yatırım planlarını açıklamıştı. Japonya'ya yapılacak 10 milyar dolarlık yatırım ise bir yabancı şirket tarafından Japonya'da duyurulan en büyük veri merkezi yatırımlarından biri olma özelliği taşıyor.