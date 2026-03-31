ABD piyasalarında ETF’ler üzerinden dönen para, Mart 2026 itibarıyla tarihi seviyelere ulaştı. Goldman Sachs verilerine göre yalnızca bir ayda ETF işlem hacmi yaklaşık 7.8 trilyon dolara dayandı. Bu rakam, son yılların en yüksek seviyelerinden biri olarak dikkat çekerken, piyasalarda tek bir soru öne çıkıyor: Bu hareket yeni bir yükselişin başlangıcı mı, yoksa büyük bir kırılmanın habercisi mi?

PİYASADA PARA DURMUYOR

Grafikte öne çıkan en çarpıcı detay, sadece büyük endeks ETF’lerinde değil, piyasanın geneline yayılan güçlü hareketlilik. SPY, QQQ ve IWM gibi dev ETF’ler hariç tutulduğunda bile işlem hacminin 5.4 trilyon dolar seviyesinde olması, yatırımcı ilgisinin artık çok daha geniş bir alana yayıldığını gösteriyor.

Bu durum, piyasada yalnızca birkaç büyük hissede değil; sektör bazlı ETF’ler, tematik yatırımlar ve daha niş alanlarda da ciddi bir hareket olduğunu ortaya koyuyor. Başka bir ifadeyle, para artık sadece teknoloji devlerinde değil, tüm piyasada dolaşıyor.

REKOR HACİM NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanlara göre bu tür hacimler genellikle iki farklı senaryonun habercisi oluyor. İlk senaryoda, artan işlem hacmi piyasalara yeni para girişinin ve güçlü bir yükseliş trendinin başlangıcını işaret ediyor. Özellikle risk iştahının arttığı dönemlerde ETF’ler üzerinden gelen yoğun talep, hisse piyasalarını yukarı taşıyan en önemli dinamiklerden biri haline geliyor.

Ancak ikinci senaryo daha temkinli bir tablo çiziyor. Bu kadar yüksek hacim, aynı zamanda büyük fonların portföylerini yeniden konumlandırdığı, yani bir varlıktan çıkıp diğerine geçtiği dönemlere de işaret edebiliyor. Bu da piyasada görünmeyen bir stresin ya da yaklaşan bir dalgalanmanın sinyali olabilir.

HACİM VAR, AMA GİRİŞ NE KADAR?

Burada kritik ayrım ise “işlem hacmi” ile “net para girişi” arasındaki farkta yatıyor. 7.8 trilyon dolarlık rakam, piyasaya giren yeni parayı değil, alım-satımın toplam büyüklüğünü ifade ediyor. Aynı para gün içinde defalarca el değiştirdiği için bu rakam şişebiliyor.

Gerçek para girişlerine bakıldığında ise tablo daha farklı. Son yıllarda ETF’lere aylık net girişler genellikle 50 milyar ile 200 milyar dolar arasında değişirken, çok güçlü dönemlerde bu rakamın 300 milyar doların üzerine çıktığı görülüyor. Bu da mevcut hareketin büyük ölçüde yoğun işlem aktivitesinden kaynaklanabileceğine işaret ediyor.

BÜYÜK RESİMDE NE OLUYOR?

Tüm bu veriler birlikte değerlendirildiğinde, piyasada “para yok” demek mümkün değil. Aksine, para aktif şekilde dönüyor ve yatırımcılar agresif biçimde pozisyon alıp değiştiriyor. Ancak bu hareketin kalıcı bir yükseliş trendine dönüşüp dönüşmeyeceği henüz netleşmiş değil.

ETF’lerdeki bu olağanüstü hacim, genellikle piyasanın önemli bir eşiğe geldiği dönemlerde görülüyor. Ya yeni bir ralli başlıyor ya da büyük bir yön değişimi kapıda oluyor. Önümüzdeki haftalarda net para girişleri ve endekslerin yönü, bu sorunun cevabını belirleyecek en kritik göstergeler olacak.

