Genel Kurul’da onaylanan karara göre Garanti Bankası, ödenmiş sermayesinin yüzde 526,68873’üne tekabül eden dev bir nakit temettü dağıtımı gerçekleştirecek.

Toplamda 22.120.926.647,37 TL brüt nakit temettü dağıtacak olan bankada, ödeme takvimi de belli oldu.

Hisse başına yapılacak ödemeler şu şekilde açıklandı:

• Brüt Temettü: 5,2668872 TL

• Net Temettü: 4,4768541 TL

ÖDEMELER 7 NİSAN’DA BAŞLIYOR

Banka ortakları için büyük önem arz eden hak kullanım tarihi 7 Nisan 2026 olarak belirlendi.

Portföyünde GARAN hissesi bulunduran yatırımcılar, nisan ayının ilk haftalarında temettü ödemelerini hesaplarında görmeye başlayacak.