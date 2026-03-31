Gayrimenkul sektöründe 40 yılı aşkın tecrübesi bulunan Ağaoğlu Grubu, Avrasya GYO ile sermaye piyasalarına güçlü bir giriş yapıyor.

AAGYO koduyla işlem görecek olan şirket, 3,7 milyar TL’lik arz büyüklüğüyle nisan ayında yatırımcılara “merhaba” diyecek.

HALKA ARZ TAKVİMİ VE KATILIM BİLGİLERİ

Yatırımcılar, nisan ayının ilk üç gününde taleplerini iletebilecek:

• Talep Toplama Tarihleri: 1-2-3 Nisan

• Hisse Fiyatı: 21,10 TL

• Borsa Kodu: AAGYO

• Aracı Kurumlar: Vakıf Yatırım ve İnfo Yatırım liderliğindeki konsorsiyum.

Ağaoğlu Avrasya GYO’nun halka arzı hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için geniş bir yelpaze sunuyor. İşte temel veriler:

AAGYO’DA KİŞİ BAŞI KAÇ LOT DÜŞER?

Halka arza yaklaşık 700 bin kişinin katılması durumunda, kişi başı ortalama 158 lot (yaklaşık 3.334 TL) düşmesi bekleniyor. Katılım sayısının artması durumunda bu miktar değişiklik gösterebilir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.