Sabancı Holding (SAHOL), yatırımcılarının merakla beklediği kar payı dağıtım kararını resmileştirdi. 31 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle, yönetim kurulunun temettü teklifinin Genel Kurul tarafından onaylandığı duyuruldu.
Holding tarafından paylaşılan detaylara göre vergi kanunundaki özel istisnalar (Gelir Vergisi Kanunu Geçici 61. ve 62. maddeler) gözetilerek hesaplanan ödeme tablosu şu şekilde netleşti:
• Brüt Kar Payı: Hisse başına 1,413560 TL
• Net Kar Payı: Hisse başına 1,338970 TL
• Hak Kullanım Tarihi: 1 Nisan 2026
YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK TARİH: 1 NİSAN
Genel Kurul’da kabul edilen karara göre temettü almaya hak kazanacak ortakların belirleneceği süreç 1 Nisan 2026 (yarın) itibarıyla başlayacak.
Yatırım indirimi istisnaları nedeniyle stopaj oranlarında yaşanan farklılaşma, net ödeme rakamlarına doğrudan yansıtılmış durumda.