Holding tarafından paylaşılan detaylara göre vergi kanunundaki özel istisnalar (Gelir Vergisi Kanunu Geçici 61. ve 62. maddeler) gözetilerek hesaplanan ödeme tablosu şu şekilde netleşti:

• Brüt Kar Payı: Hisse başına 1,413560 TL

• Net Kar Payı: Hisse başına 1,338970 TL

• Hak Kullanım Tarihi: 1 Nisan 2026

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK TARİH: 1 NİSAN

Genel Kurul’da kabul edilen karara göre temettü almaya hak kazanacak ortakların belirleneceği süreç 1 Nisan 2026 (yarın) itibarıyla başlayacak.

Yatırım indirimi istisnaları nedeniyle stopaj oranlarında yaşanan farklılaşma, net ödeme rakamlarına doğrudan yansıtılmış durumda.