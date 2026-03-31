İş Yatırım (ISMEN) yatırımcıları için beklenen gün geldi. Şirketin genel kurulunda onaylanan ve piyasada heyecan yaratan yüksek oranlı temettü ödemesi yarın başlıyor. İşte 1 Nisan itibarıyla gerçekleşecek dev temettü dağıtımına dair bilmeniz gereken tüm detaylar…
Türkiye’nin öncü aracı kurumlarından İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN), 2026 yılı kâr dağıtım takvimini netleştirdi.
Şirket, hissedarlarına brüt yüzde 316,666 oranında nakit temettü dağıtarak yatırımcısının yüzünü güldürmeye hazırlanıyor.
ÖDEME DETAYLARI VE RAKAMLAR
Genel kuruldan geçen karara göre yatırımcıların hesaplarına yansıyacak tutarlar şu şekilde:
• Hisse Başına Brüt Ödeme: 3,1666666 TL
• Hisse Başına Net Ödeme: 2,8499999 TL (Stopaj sonrası net miktar)
• Hak Kullanım Tarihi: 1 Nisan 2026 Çarşamba
KRİTİK TAKVİM: NAKİT NE ZAMAN HESAPTA OLACAK?
Temettü ödemeleri borsa prosedürleri gereği T+2 kuralına tabidir. Bu kapsamda takvim şu şekilde işleyecek:
• Son Satın Alma Günü: Temettüden yararlanmak isteyen yatırımcıların en geç 31 Mart Salı (bugün) seans kapanışı itibarıyla ISMEN hissesine sahip olmaları gerekiyor.
• Hak Kullanımı: 1 Nisan Çarşamba günü hisse fiyatı, dağıtılan brüt temettü miktarı kadar aşağı yönlü revize edilerek güne başlayacak.
• Nakde Dönüşüm: Ödemeler, 3 Nisan 2026 Cuma günü yatırımcıların aracı kurum hesaplarında "kullanılabilir bakiye" olarak yer alacak.