Haftanın en dikkat çeken açıklamaları bankacılık ve sigorta sektöründen geldi.

Akbank (AKBNK) hisse başına brüt 2,20 TL ile 26 Mart'ta ödemesini gerçekleştirirken, Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) 8,13 TL gibi yüksek bir brüt oranla dikkatleri üzerine çekti.

• AGESA (AGESA): 25 Mart'ta brüt 6,94 TL ödeme yaptı.

• Albaraka Türk (ALBRK): 15 Nisan'da brüt 0,26 TL kâr payı dağıtacak.

• TSKB: 27 Mart itibarıyla brüt 0,53 TL ödeme kararı aldı.

SANAYİ VE OTOMOTİV DEVLERİ TAKVİMİ NETLEŞTİRDİ

Otomotiv sektörünün güçlü oyuncuları kârlarını ortaklarıyla paylaşmaya hazırlanıyor.

Doğuş Otomotiv (DOAS), hisse başına toplamda brüt 30 TL’yi (iki taksit) bulacak dev bir ödeme planı sundu ancak net tarihleri henüz açıklamadı.

• Anadolu Isuzu (ASUZU): 12 Mayıs tarihinde brüt 2,38 TL ödeme yapacak.

• Tofaş (FMIZP): 27 Mart’ta brüt 4,75 TL kâr payı dağıttı.

• Ereğli Demir Çelik (EREGL): Brüt 0,55 TL; İskenderun Demir Çelik (ISDMR) ise brüt 4,50 TL ödeme yapacağını duyurdu (Tarihler netleşecek).

GYO VE ENERJİ SEKTÖRÜNDE HAREKETLİLİK

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) ve enerji şirketleri de listeye ağırlığını koydu.

Özellikle Enerjisa (ENJSA) 13 Nisan’da yapacağı brüt 5,08 TL’lik ödeme ile yatırımcısının yüzünü güldürecek.

• Ziraat GYO (ZRGYO): 30 Haziran'a kadar brüt 0,09 TL ödeme yapacak.

• İş GYO (ISGYO): 31 Mart’ta brüt 0,08 TL dağıtacak.

• Ayen Enerji (AYEN): 21 Nisan’da brüt 0,78 TL ödeme gerçekleştirecek.

TAKSİTLİ ÖDEMELER VE NAKİT YERİNE BEDELSİZ

Osmanlı Yatırım (OSMEN) kâr payını 3 taksit halinde (Nisan, Temmuz, Ekim) dağıtacağını bildirdi.

Vişne Madencilik (VSNMD), nakit temettü yerine yatırımcılarına yüzde 55 oranında bedelsiz pay vereceğini açıkladı.

Haftanın hisse başına en yüksek brüt ödemesini 16,00 TL ile Kuştur Kuşadası Turizm (KSTUR) duyurdu.

Temettü ödemelerinden yararlanabilmek için, açıklanan ödeme tarihinden bir önceki işlem günü sonuna kadar ilgili hisse senedine sahip olunması gerekmektedir.