Piyasa açılışı öncesinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGYO) payları için belirlenen veriler şu şekilde:

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,0834419 TL

• Teorik Fiyat: 20,017 TL

Belirlenen 20,017 TL'lik teorik fiyat, Borsa İstanbul işlem kuralları gereği fiyat adımına yuvarlanmamış ham değerdir.

Hisse senedi, açılış seansında bu fiyata en yakın basamaktan işlem görmeye başlayacak.

YATIRIMCIYI NASIL ETKİLER?

Borsada temettü veren şirketlerin hisse fiyatı, hak kullanım tarihinde dağıtılan brüt temettü miktarı kadar düşürülür. Bu bir değer kaybı değil, nakit girişinin fiyattan arındırılması işlemidir.

Portföyünüzde bulunan hisseler için hak ettiğiniz temettü tutarları, yasal süre içinde hesaplarınıza nakit olarak yansıtılacaktır.

31 Mart Salı günü itibarıyla ISGYO tahtası, yukarıda belirtilen yeni baz fiyat üzerinden işlem görmeye devam edecek.