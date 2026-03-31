ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı şubatta bir önceki aya kıyasla 358 bin azalışla 6 milyon 882 bine geriledi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen açık iş sayısının bu dönemde 6 milyon 890 bin olması öngörülüyordu.

Açık iş sayısına ilişkin ocak ayı verisi 7 milyon 240 bin olarak kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde açık iş sayısı, konaklama ve yiyecek hizmetleri ile madencilik ve tomrukçuluk gibi sektörlerde azaldı.

İşe alım sayısı aynı dönemde 498 bin azalışla 4 milyon 849 bin oldu ve Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyesine indi.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı da bu dönemde 173 bin azalarak 4 milyon 971 bine düştü.

Şubatta istifa edenlerin sayısı 2 milyon 974 bin ile Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.