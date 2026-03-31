Türkiye, bugün (31 Mart 2026) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle resmen 5G çağına adım attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saat 15:30 sularında dijital butona basmasıyla birlikte yeni nesil mobil iletişim altyapısı resmen hayata geçirildi.

Yarından (1 Nisan 2026) itibaren 81 il merkezinde kademeli olarak kullanıma sunulacak olan 5G teknolojisi, mevcut 4.5G hızını yaklaşık 100 katına kadar çıkarabilecek.

Şebeke aktif olsa bile telefonunuzun bu hıza ulaşması için küçük bir ayar yapmanız gerekiyor.

İŞTE TELEFONUNUZDA 5G'Yİ KULLANMAK İÇİN ADIM ADIM REHBER!

iPhone (iOS) Kullanıcıları İçin:

1.Ayarlar menüsüne girin.

2.Hücresel sekmesine dokunun.

3.Hücresel Veri Seçenekleri -> Ses ve Veri yolunu izleyin.

4."5G Açık" veya pil tasarrufu için "5G Otomatik" seçeneğini işaretleyin.

Android Kullanıcıları İçin:

1.Ayarlar menüsüne gidin.

2.Bağlantılar veya Ağ ve İnternet sekmesine dokunun.

3.Mobil Ağlar -> Şebeke Modu (veya Tercih Edilen Ağ Türü) kısmına girin.

4.Listeden "5G / LTE / 3G / 2G (Otomatik Bağlantı)" seçeneğini seçin.

Önemli Notlar

SIM Kart: 5G'den tam verim almak için SIM kartınızın güncel olması gerekebilir; ancak çoğu operatör mevcut 4.5G kartlarının uyumlu olduğunu belirtiyor.

Kapsama Alanı: Başlangıçta 81 il merkezinde aktif olacak hizmetin 2 yıl içinde tüm ülkeye yayılması hedefleniyor.

Donanım: Ayarlar kısmında 5G seçeneğini göremiyorsanız, telefonunuz bu teknolojiyi desteklemiyor olabilir.