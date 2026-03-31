Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin likidite durumu ve yatırımcı ilgisini ölçen en kritik göstergelerden biri olan işlem hacmi, dün itibarıyla belirli kağıtlarda olağanüstü seviyelere ulaştı.

Fiyat yükselişine eşlik eden hacim artışı, piyasa profesyonelleri tarafından "sağlıklı bir yükseliş trendi" olarak yorumlanırken; Mia Teknoloji ve Girişim Elektrik gibi hisseler listenin başında yer aldı.

ZİRVEDE TEKNOLOJİ VE ENERJİ RÜZGARI

Listenin ilk sırasında, işlem hacmini bir önceki güne göre yüzde 235 oranında artıran Mia Teknoloji (MIATK) yer alıyor.

Hissenin bu hacim patlamasına yüzde 10,00'luk tavan fiyat eşlik etmesi, alıcıların oldukça iştahlı olduğunu gösteriyor.

Onu, yüzde 217 hacim artışı ve yüzde 2,18 getiri ile Girişim Elektrik (GESAN) takip ediyor.

GAYRİMENKUL VE ENERJİDE GÜÇLÜ GÖRÜNÜM

Enerji sektörü, listenin genelinde hakimiyetini koruyor. Zorlu Enerji (ZOREN), Europower Enerji (EUPWR) ve AKSA Enerji (AKSEN) gibi devler, yüzde 100’ün üzerindeki hacim artışlarıyla yatırımcı radarında kalmaya devam ediyor.

Özellikle AKSEN’in yüzde 9,99’luk getirisi, hacimle desteklenen güçlü bir fiyat hareketine işaret ediyor.

30 Mart itibarıyla hacmi ve getirisiyle dikkat çeken ilk 5 hisse:

HACİM ARTIŞI YATIRIMCI İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Teknik analiz perspektifinden bakıldığında, hacim bir varlığın "yakıtı" gibidir.

Belirli bir hissede hacmin artması, o varlığa kurumsal veya yoğun bireysel fon girişinin olduğunu gösterir.

Belirsizliğin azaldığı ve katılımcı sayısının arttığı bu dönemlerde, fiyat yükselişinin kalıcı olma ihtimali kuvvetlenir.

Uzmanlar, hacmin düştüğü senaryolarda ise ilginin azaldığı ve trendin zayıflayabileceği konusunda uyarıyor.

Yatırımcıların, hacim artışını tek başına bir alım sinyali olarak değil, diğer teknik göstergeler ve temel analiz verileriyle birlikte değerlendirmesi tavsiye edilir.

Kaynak: Midas verileri baz alınmıştır.

