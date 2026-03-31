Dünü yüzde 0,57’lik kayıpla 12.626 puandan kapatan Borsa İstanbul, yeni güne yüzde 0,19 artışla "merhaba" dedi.

Günün ilk yarısında alımların güçlenmesiyle birlikte BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla 12.702,78 puana ulaşarak yüzde 0,61’lik bir prim yaptı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,35 yükselişle piyasayı sırtlarken, holding endeksi yüzde 1,06 değer kazandı. Günün ilk yarısında toplam hacim 62,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Forinvest

HSBC’NİN RADARI: ENERJİ VE DEMİR-ÇELİK’TE YOĞUN ALIM

Günün en çok merak edilen verilerinden biri olan aracı kurum dağılımında, saat 16.00 itibarıyla HSBC’nin işlemleri piyasa dinamiklerini yansıttı.

Kurumun net hacmi 423,8 milyon TL seviyesine ulaşırken, alım tarafında dev hisseler ön plana çıktı.

Kurumun alım iştahında aslan payını enerji ve sanayi hisseleri aldı:

• PETKM: yüzde 36,15 pay ve 5,3 milyon lotluk net alımla listenin zirvesinde.

• KRDMD: yüzde 26,90 pay ile ikinci sırada yer alırken, yaklaşık 3,9 milyon lotluk işlem gerçekleştirildi.

• BJKAS & TUPRS: Beşiktaş ve Tüpraş, HSBC’nin alım listesinde diğer dikkat çeken isimler oldu.

SATIŞ TARAFINDA KTLEV ÖNE ÇIKTI

Kurumun satış listesinde ise gayrimenkul ve gıda/içecek sektöründeki ağırlıklar dikkat çekti:

• KTLEV: Satışların yüzde 27,86’sını oluşturarak listenin başında yer aldı.

• ALGYO: yüzde 16,87’lik pay ile en çok elden çıkarılan ikinci hisse oldu.

• SAHOL & SISE: Sabancı Holding ve Şişecam da satış baskısı hissedilen diğer kağıtlar arasında.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.