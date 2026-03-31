Kripto para piyasalarının amiral gemisi Bitcoin (BTC), haftanın ikinci işlem gününde 67.200 dolar seviyelerinde dalgalanırken, yatırımcılar tarihi bir eşikte bulunuyor. Piyasada ya beş aylık düşüş serisinin son bulması ya da Bitcoin'in tarihinde ilk kez altı ay üst üste değer kaybetmesi ihtimali konuşuluyor.

TARİHİ DÜŞÜŞ SERİSİ KAPIDA

Compass Point analisti Ed Engel, Bitcoin'in 17 yıllık tarihinde hiçbir zaman üst üste 6 ay düşüş yaşamadığına dikkat çekti. Ekim ayından Şubat ayına kadar beş ay boyunca gerileyen Bitcoin, şu anda Şubat kapanış seviyesi olan 67.000 doların yalnızca yüzde 1 civarında altında işlem görüyor.

ALTINDAN BİLE DAHA GÜÇLÜ DURMUŞTU

Orta Doğu'daki gerilimle birlikte Bitcoin'in son dönemde hisse senetlerine kıyasla daha dayanıklı bir performans sergilediği görülüyor. Aynı dönemde ABD'nin önde gelen endeksi S&P 500 yaklaşık yüzde 6 değer kaybederken, altın fiyatlarında ise yüzde 10'luk düşüş yaşandı.

"60 BİN DOLAR TEST EDİLEBİLİR"

Her ne kadar piyasa kısa vadeli bir toparlanma ihtimali taşısa da analistler temkinli. Engel'e göre blockchain verileri hala satış yönlü akışlara işaret ediyor. Bu durum, Bitcoin'in yeniden 60 bin dolar seviyelerini test edebileceği beklentisini güçlendiriyor.

Analist, Mart ayında görülen sınırlı toparlanmayı ise"Daha geniş bir kripto kışı içinde klasik bir tepki rallisi" olarak değerlendirdi.

ANALİSTLER TEMKİNLİ AMA UMUTLU

Fundstrat Dijital Varlıklar Başkanı Sean Farrell da mevcut yükselişin kalıcılığı konusunda ikna olmuş değil. Farrell, yatırımcılara "Nakitte kalmayı, temkinli olmayı ve daha net bir yön oluşmasını beklemeyi" önerdi.

Öte yandan Bernstein analistleri ise daha iyimser bir tablo çiziyor. Analist Gautam Chhugani, Bitcoin'in dip seviyelerini görmüş olabileceğini belirterek 2026 sonu için 150 bin dolar hedefini koruduklarını açıkladı.

ETF VE KURUMSAL TALEP DESTEKLİYOR

Analistler, son haftalarda yatırımcıların yeniden Bitcoin ETF'lerine giriş yaptığını ve bu fonların toplam arzın yüzde 6'sından fazlasını elinde tuttuğunu vurguluyor. Ayrıca Strategy (MSTR) gibi büyük kurumsal yatırımcıların da Bitcoin alımlarını sürdürdüğü, şirketin toplam arzın yaklaşık yüzde 3,6'sına sahip olduğu ifade ediliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.