Kripto para piyasasında dengeler hassas bir çizgide ilerlemeye devam ediyor. 2026’nın ilk çeyreği sona ererken Bitcoin, yaklaşık 66 bin dolar seviyesinde işlem görüyor.

Son 12 ayda yüzde 19’dan fazla değer kazanan Bitcoin, buna rağmen zirve seviyesine kıyasla yüzde 50’nin üzerinde geri çekilmiş durumda. Piyasada hem aşağı yönlü baskı hem de toparlanma sinyalleri aynı anda öne çıkıyor.

60 BİN DOLARIN ALTI KRİTİK EŞİK

Analistlere göre Bitcoin için en kritik seviye 60.490 dolar olarak öne çıkıyor. “Binance Reserve Realized Price” olarak adlandırılan bu seviye, yatırımcıların ortalama maliyetine işaret ediyor.

Bu seviyenin altına inilmesi halinde, büyük yatırımcıların zarar yazmaya başlamasıyla satış baskısının hızlanabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, böyle bir senaryoda fiyatın 54 bin dolara kadar geri çekilebileceği uyarısında bulunuyor.

POZİTİF SİNYALLER DE MASADA

Riskler yüksek olsa da zincir üstü veriler piyasada tamamen negatif bir tablo olmadığını ortaya koyuyor.

Bitcoin fiyatının kısa vadeli yatırımcıların ortalama maliyetinin üzerinde kalması, piyasada hâlâ kârda olan yatırımcıların bulunduğunu gösteriyor. Ayrıca borsalardan Bitcoin çıkışlarının artması, uzun vadeli yatırımcıların birikim yaptığı şeklinde yorumlanıyor.

Öte yandan işlem hacminin yüzde 50’den fazla düşmesi, piyasanın toparlanma konusunda temkinli hareket ettiğine işaret ediyor.

KURUMSAL TALEP GÜÇLÜ KALIYOR

Piyasadaki dalgalanmaya rağmen kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e ilgisi sürüyor. Spot Bitcoin ETF’lerinin devreye girmesinden bu yana yaklaşık 56 milyar dolarlık giriş gerçekleşti.

Uzmanlar, Bitcoin’in sınırlı arz yapısı nedeniyle uzun vadede enflasyona karşı güçlü bir koruma aracı olabileceğini vurguluyor.

YÜKSELİŞ SENARYOSU: 74 BİN DOLAR

Analistlere göre Bitcoin, kritik destek seviyesinin üzerinde kalmayı başarırsa kısa vadede 72 bin ila 74 bin dolar bandına kadar yükselebilir.

Ancak bu senaryonun gerçekleşmesi, 60 bin dolar seviyesinin korunmasına bağlı. Aksi halde piyasada yeni bir düşüş dalgası gündeme gelebilir.

PİYASA YÖN ARIYOR

Bitcoin, bir tarafta artan kurumsal talep, diğer tarafta makro ekonomik baskılar arasında sıkışmış durumda.

Önümüzdeki süreçte fiyatın yönünü belirleyecek en önemli unsur, kritik destek seviyelerinin korunup korunamayacağı olacak. Kripto piyasasında “kırılma anı” giderek yaklaşıyor.