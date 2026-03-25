Bitcoin ETF’leri yeniden yatırımcıların odağına girdi. Özellikle son haftalarda hızlanan girişler, piyasadaki risk iştahının arttığını gösteriyor. Toplamda 2,5 milyar dolara ulaşan net giriş, yıl başındaki zayıf performansın ardından dikkat çekici bir toparlanmaya işaret ediyor.

Kurumsallar Yeniden Sahada

Analistlere göre bu hareketin arkasında bireysel yatırımcıdan çok kurumsal oyuncular bulunuyor. ETF’ler üzerinden Bitcoin’e erişimin kolaylaşması, büyük fonların piyasaya girişini hızlandırıyor. Bu da fiyat üzerinde doğrudan yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinin performansı ve para akışları:

Kayıplar Siliniyor

Yılın ilk aylarında yaşanan satış dalgası sonrası ETF’lerden ciddi çıkışlar görülmüştü. Ancak son dönemde gelen güçlü girişler, bu kayıpların büyük kısmının telafi edildiğini gösteriyor. Piyasa verileri, Bitcoin’in yeniden toparlanma sürecine girdiğine işaret ediyor.

Ralli Başlar mı?

Uzmanlara göre ETF girişlerinin devam etmesi halinde Bitcoin’de yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir. Özellikle kurumsal talebin kalıcı hale gelmesi, fiyatın daha güçlü ve sürdürülebilir bir trend yakalamasını sağlayabilir.

ETF’lerin piyasa içindeki payı Mart 2026’da %37’ye yükselerek son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu oran, ETF’lerin işlem hacmindeki etkisinin giderek arttığını ve kurumsal yatırımcıların piyasadaki ağırlığının güçlendiğini gösteriyor:

