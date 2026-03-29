Gümüş 30 dolarken alanlar bugün dört katından fazlasına sattı. Şimdi piyasa aynı soruyu başka bir metal için soruyor. Platinyum da o noktada mı?

BİR AYDA NE OLDU?

Platinyum, 2 Mart'ta 2.437 dolarla aylık zirvesini gördü. Ancak 23 Mart'ta 1.739 dolara kadar geriledi. Üç haftada yaklaşık yüzde 29'luk bir erime. Piyasa o günlerde adeta serbest düşüşe geçmişti. 29 Mart itibarıyla fiyat 1.888 dolar civarında toparlanmaya çalışıyor. Dipten bakıldığında yüzde 8'lik bir geri dönüş var ama zirveden hâlâ çok uzakta.

Türk yatırımcılar için tablo döviz etkisiyle birleşince daha da dramatik bir hal alıyor. Ocak ayındaki tüm zamanlar zirvesini de hesaba kattığınızda, platinyum 26 Ocak 2026'da ons başına 2.920 dolar ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştı. O günden bu yana gerileme yüzde 35'i buluyor. Gümüşteki yüzde 43'lük düşüşle karşılaştırıldığında platinyumun biraz daha dirençli durduğu görülüyor, ama bu "az düştü" demek değil — bu "henüz daha az göründü" demek.

NEDEN BU KADAR SERT DÜŞTÜ?

Tek bir neden yok, bir çığ var. Orta Doğu çatışması ve daha geniş metal zayıflığı piyasa hissiyatını olumsuz etkiledi. Daha güçlü bir ABD doları ve yükselen tahvil getirileri, getirisi olmayan varlıkların cazibesini azalttı. Enflasyon korkuları ise büyük merkez bankalarından daha sıkı para politikası beklentilerini güçlendirdi. Tüm bunların üstüne bir de kar realizasyonu eklendi: 2025 sonu ve 2026 başındaki güçlü yükselişin ardından yatırımcılar kazançlarını kilitlemeye başladı ve bu da keskin bir düzeltmeyi tetikledi.

Orta Doğu savaşı dördüncü haftasına girerken Asya borsaları düşüş gösterdi, ham petrol fiyatları ise yükseldi. Jeopolitik belirsizlik tüm emtia piyasalarını sallıyor — platinyum da bu dalgadan payını aldı.

PLATİNYUM NEDEN GÜMÜŞ GİBİ DEĞİL?

İşte asıl soru bu. Gümüşün hikayesi hem finansal hem sanayi talebinin aynı anda patlamasıyla yazıldı. Yeşil enerji, güneş panelleri, elektrikli araç şarj altyapısı — gümüş bu talebin tam merkezindeydi. Platinyumun yapısı ise daha karmaşık. Platinyum, altın gibi ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman talebiyle öne çıkmaz; daha çok ekonomik büyüme dönemlerinde endüstriyel talebin, özellikle otomotiv ve yeşil enerjinin, desteğiyle performans gösterir. Bu fark kritik: Dünya belirsizlik içindeyken platinyum için olumlu bir ortam yaratmak zorlaşıyor.

Üstüne bir de yapısal baş ağrıları eklenince tablo daha da karmaşıklaşıyor. Platin için en büyük sanayi kullanımı olan otomotiv talebinin, elektrikli araçlara geçişle birlikte daha da azalması öngörülüyor. Elektrikli araçlarda katalitik konvertör yok — ve katalitik konvertörler, platinyumun otomotiv sektöründeki varlığının temelini oluşturuyor. Yatırım talebinin ise ETF çıkışları ve özellikle Çin'deki zayıf perakende ilgisi nedeniyle gerilemesi bekleniyor. Çin bu denklemde kritik: dünyanın en büyük emtia tüketicisinin iştahı azalınca fiyatlar üzerindeki baskı kaçınılmaz oluyor.

ARZ TARAFINDA UMUT VAR MI?

Var, ama sınırlı. Güney Afrika hâlâ dünyanın platinyum üretiminin büyük bölümünü karşılıyor — ancak elektrik kesintileri, maden kapanmaları ve yetersiz yatırım arzı üzerinde süregelen bir baskı oluşturuyor. Rusya ise her zaman olduğu gibi öngörülemiyor. Piyasa hâlâ açık vermesine rağmen, artan geri dönüşüm arzı nedeniyle bu açığın daralması bekleniyor, özellikle Avrupa'da. Yani arz tarafındaki destek, talebin zayıflamasını tam olarak telafi edemiyor.

Joker: Hidrojen ekonomisi

Peki neden hâlâ konuşuluyor? Çünkü platinyumun elinde uzun vadeli bir koz var. Küresel ekonomik toparlanma beklentileri ve hidrojen teknolojilerindeki umut verici gelişmeler platinyumu destekleyici faktörler olarak öne çıkıyor. Yakıt hücreli araçlar, yeşil hidrojen tesisleri, elektrolitörler — bunların hepsi platinyum olmadan çalışmıyor. Avrupa'nın ve Japonya'nın hidrojen yatırım planları hayata geçtikçe bu talep de somutlaşacak. Ama bu "gelecekte olacak" bir hikaye — bugünün fiyatını bugün desteklemiyor.

ANALİSTLER NE SÖYLÜYOR?

MKS PAMP fiyatların 2.000 dolara potansiyel olarak ulaşabileceğini öngörürken, TD Securities yılın ikinci yarısı için ortalama 1.800 dolar bekliyor. Daha temkinli bir uçta ise BMO Capital Markets, olası arz fazlasının spot piyasalar üzerindeki baskıyı hafifletebileceğini ileri sürerek 1.375 dolar projeksiyonu yapıyor. Bu kadar geniş bir tahmin aralığı tek başına bir şey söylüyor: piyasa da ne olacağını bilmiyor.

Bu görüşleri birleştiren ortak nokta stok belirsizliği. WPIC senaryoları, borsaya sürekli giriş olması durumunda açıkların derinleşebileceğini, sürekli çıkış olması durumunda ise piyasanın 2026'da fazlaya bile geçebileceğini gösteriyor.

Peki gerçekten "o nokta" mı?

Altın ve gümüşün ilk hamlesinin ötesine geçmeye başlayan yatırımcıların dikkati, bir sonraki fırsata yöneliyor. Arz kısıtlarının sıkılaşması, stratejik sınıflandırmaların değişmesi ve jeopolitiğin emtia piyasalarını giderek daha fazla şekillendirmesiyle birlikte platinyum, 2026'da unutulmuş bir dipnot olmaktan çıkarak ciddi bir soru işaretine dönüşüyor.

Dürüst cevap şu: gümüşün 30 dolar anıyla bire bir örtüşmüyor. Gümüşte hem finansal hem sanayi tarafı aynı anda ateşlendi. Platinyumda sanayi ayağı hâlâ kırılgan, yatırım talebi zayıf, jeopolitik ortam belirsiz. Ama yüzde 35 gerilemiş, tüm zamanlar zirvesinden uzaklaşmış ve hidrojen ekonomisinin eşiğinde duran bir metal için "en azından izleyin" demek yanlış olmaz. Gümüşü kaçıranların platinyuma koşması tesadüf değil. Bu koşunun nereye çıkacağını söylemek için erken — ama dikkat etmek için değil.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı almadan önce uzman görüşü almanız önerilir.