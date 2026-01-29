Piyasada "dip arayışı" devam ederken, küresel finans devlerinden Morgan Stanley yayımladığı son raporla sessizliğini bozarak yatırımcılar için hayati öneme sahip teknik seviyeleri ve stratejik yol haritasını paylaştı.

Piyasalarda Sert Düzeltme: Ralli Bitti mi?

Morgan Stanley analistlerine göre, Ocak 2026 itibarıyla izlenen bu sert fiyat hareketleri bir trend dönüşünden ziyade, 2025 yılındaki aşırı ısınmanın sağlıklı bir düzeltmesi olarak görülüyor. Banka, platin tarafında 1.500 dolar psikolojik sınırının altındaki sarkmaların piyasada kısa süreli bir panik yaratsa da, aslında uzun vadeli kurumsal alıcılar için bir toplama alanı oluşturduğunu savunuyor. Morgan Stanley'nin baş stratejistleri, mevcut tablonun bir çöküşten ziyade "kar realizasyonu ve teknik bir soğuma" olduğunu belirterek, temel arz-talep dengesinin hala boğa piyasasını desteklediğini ifade ediyor.

Platin İçin 1.500 Dolar Sınırı ve Alım Fırsatı Senaryosu

Raporda, platin için özellikle 1.450 dolar seviyesinin "en kritik kale" olduğu, bu bölgenin korunması halinde 1.775 dolarlık yıl sonu hedefinin hala masada kalacağı vurgulanıyor. Banka, yatırımcıların bu seviyeyi yakından izlemesi gerektiğini hatırlatırken, yukarı yönlü bir toparlanmanın teyit edilmesi için ise 1.620 dolar direncinin hacimli bir şekilde geçilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Morgan Stanley, platinin yeşil hidrojen ekonomisindeki stratejik rolü nedeniyle, 1.500 dolar altındaki her fiyatlamayı 2026 geneli için "stratejik bir giriş noktası" olarak tanımlıyor.

Paladyumda Ayakta Kalma Mücadelesi ve Teknik Engeller

Paladyum cephesinde ise durum platin kadar iyimser olmasa da güçlü bir destek arayışı söz konusu. Otomotiv sektöründeki elektrikli araç dönüşümünün baskısını üzerinde hisseden paladyum için Morgan Stanley, 1.250 dolar seviyesini "ayakta kalma sınırı" olarak işaretledi. Bankanın analizine göre, fiyatların bu desteğin altına inmesi durumunda satış baskısının derinleşebileceği uyarısı yapılırken, olası bir toparlanma senaryosunda 1.400 dolar seviyesinin en güçlü direnç noktası olarak aşılması gerektiği ifade ediliyor. Özellikle Rusya kaynaklı arz endişelerinin tetikleyebileceği ani bir "sıkışma" (short squeeze) durumunda, fiyatların hızla 1.550 dolara yönelebileceği de raporda yer alan ihtimaller arasında.

Yeşil Enerji Dönüşümü ve Uzun Vadeli Beklentiler

Haberin detaylarında, Morgan Stanley’nin 2026 projeksiyonunda yeşil hidrojen teknolojilerindeki artışın platini paladyuma göre daha avantajlı bir konuma yerleştirdiği görülüyor. Yatırım bankası, mevcut düşüşü "stratejik bir duraklama" olarak nitelendirirken, yatırımcıların makroekonomik verilerden ziyade bu teknik destek noktalarındaki kalıcılığı izlemesi gerektiğini belirtiyor. Piyasa uzmanları, Morgan Stanley’den gelen bu açıklamaların ardından gözlerin Fed’in Şubat ayı toplantısına ve endüstriyel talep verilerine çevrildiğini, bu seviyelerin üzerinde kalınmasının piyasaya güven aşılayacağını öngörüyor.