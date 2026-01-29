Yeşil hidrojen üretiminde kullanılan Proton Değişim Membranlı (PEM) elektrolizörler, yüksek verimlilikleri sayesinde 2026 sonrası projelerin ana teknolojisi haline geldi. Ancak bu sistemlerin kalbinde platin yer alıyor.

Bugüne kadar laboratuvar ölçeğinde birçok alternatif katalizör denenmesine rağmen, platin kadar uzun ömürlü, stabil ve yüksek performanslı bir ikame geliştirilebilmiş değil.

Avrupa’nın planı piyasayı tek başına değiştirebilir

Avrupa Birliği’nin 2026–2030 hidrojen yol haritası, 50 gigavatlık ek elektrolizör kapasitesini hedefliyor. Sektör hesaplamalarına göre bu kapasite artışı, yalnızca AB özelinde yıllık 140–160 bin ons arası ek platin talebi yaratacak.

Bu rakam, küresel platin arzının yaklaşık %5’ine denk geliyor.

Ağır vasıtada hidrojen gerçeği

Batarya teknolojisinin ağırlık ve menzil sınırları, özellikle uzun yol taşımacılığında üreticileri hidrojen yakıt hücrelerine yöneltti. Daimler, Volvo, Hyundai ve Toyota gibi devler 2026 itibarıyla seri üretime geçmeye hazırlanıyor.

Hidrojenli ağır vasıtalar, dizel motorlara kıyasla araç başına ortalama 4 ila 6 kat daha fazla platin içeriyor.

Platinin rolü dönüşüyor

Platin artık sadece mücevher ya da otomotiv metali değil. Enerji güvenliği, yeşil dönüşüm ve sanayi politikalarının merkezine oturuyor.

Analistlere göre bu durum, platin fiyatlamasını klasik emtia döngülerinden çıkarıp stratejik metal kategorisine taşıyabilir.