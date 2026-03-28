Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 21-27 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 5 azalarak 409 oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 75 azaldı.

Perşembe gününü 101,89 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 105,32 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 99,64 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 94,48 dolar seviyesinde tamamlamıştı.