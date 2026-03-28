Bu sistem, istifa eden veya bir şekilde görevinden ayrılan memurların, primlerini dışarıdan ödeyerek Emekli Sandığı kapsamındaki haklarını devam ettirmelerine olanak tanıyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR? (TEMEL ŞARTLAR)

Sistemden faydalanmak için "altın kural" 10 yıl (3600 gün) fiili hizmet süresini tamamlamış olmak.

10 yıllık süre hesaplanırken; ücretsiz izinler, borçlanılan süreler ve yıpranma payları hesaba katılmaz.

BOTAŞ, TPAO gibi kurumlarda geçen süreler belirli şartlarla dahil edilebilir; ancak özelleşme sonrası kamu payı yüzde 50'nin altına düşen kurumlardaki süreler geçersiz sayılır.

KRİTİK EŞİK: "6 AY" KURALI

Haktan yararlanmak için zaman yönetimi hayati önem taşıyor. Memuriyetten ayrıldıktan sonra en geç 6 ay içinde yazılı başvuru yapılması şart.

Eğer memuriyetten sonra SSK'lı veya Bağ-Kur'lu bir işte çalıştıysanız, 6 aylık süre bu işten ayrıldığınız tarihten itibaren yeniden başlar.

Dilekçelerin Ankara’daki Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ulaştırılması gerekmekte.

KİMLER KAPSAM DIŞI?

Her ayrılan memur bu haktan yararlanamıyor. Aşağıdaki durumlarda başvuru hakkı kaybediliyor:

• Memuriyetten ihraç edilenler.

• Yüz kızartıcı suçtan hüküm giyenler veya 6 aydan fazla hapis cezası alanlar.

• Savaş veya afet gibi olağanüstü durumlarda görevini izinsiz terk edenler.

• Halihazırda başka bir sigorta kolunda zorunlu çalışanlar.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ALINABİLİR Mİ?

En dikkat çekici detaylardan biri de bu. İsteğe bağlı iştirakçilik sistemine dahil olup emeklilik şartlarını tamamlayanlar, memuriyette geçen hizmet süreleri karşılığında emekli ikramiyesi alma hakkını da korumuş oluyorlar.

İsteğe bağlı iştirakçilik, başvurunuz kuruma ulaştıktan sonraki ay başı itibarıyla aktif hale geliyor.