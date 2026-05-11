Anadolu'da 'ayı gülü' olarak adlandırılan birçok türü bulunan şakayık çiçeğinin Türkiye'de en çok görüldüğü illerin başında Antalya geliyor.

İsminin içinde 'Türk' kelimesi geçen, tamamen Anadolu topraklarına özgü Paeonia Turcica, Toros Dağları'nın 1500 ve 1800 rakımları arasındaki ormanlarda yetişiyor. 'Yörük gülü' olarak da bilinen şakayık, mart ayında tomurcuklanıyor, nisan ayının ilk haftasında açmaya başlıyor. Nisan ayında şakayıkların açmasıyla Antalya ve çevre illerden pek çok doğa yürüyüş grubu ve fotoğraf tutkunları bu çiçekleri görmeye gidiyor.

ÇİÇEĞİ KOPARAN 699 BİN TL'LİK CEZADAN KAÇAMIYOR

Mayıs ayı sonlarına kadar açık olan doğa harikası şakayıkların bulunduğu bölgeye düzenlenen gezilerde, en çok dikkat çekilen nokta; ziyaretçilerin çiçekleri kesinlikle koparmaması, zarar vermemesi. Endemik bitkilerin izinsiz toplanması veya zarar verilmesi, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında, 'Biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçu olarak değerlendiriliyor. 2026 yılı itibarıyla endemik bitkileri koparanlara veya yaşam alanlarını tahrip edenlere, 699 bin 245 TL'ye kadar idari para cezası uygulanıyor.

"TÜRLERİ FARKLILIK GÖSTERİYOR"

Uzun yıllar şakayıkların olduğu bölgeye doğa yürüyüşü düzenleyen Patika Yürüyüş Grubu'nun kurucusu orman yüksek mühendisi Nusret Yakışıklı, şakayıkların Türkiye'de Doğu Anadolu, Orta Anadolu gibi bölgelerde de görüldüğünü, familya aynı olmasına rağmen türlerinin farklılık gösterdiğini anlattı. Şakayıkların 1500 metre rakım yukarısında yetiştiğini belirten Yakışıklı, "Kar ve sedir ormanlarının olduğu yerde oluyor. Genellikle Beydağları'nın kuzey ve doğu yamaçlarında daha nemli, daha ışıksız yerlerde şakayıklar öbek öbek 20-30 yerde var. Gittikçe de genişliyor, yayılıyor" dedi.

Yakışıklı, "Şakayık özellik arz eden bir çiçek, bir bitki olduğu için koparmanın ya da zarar vermenin 600-700 bin lira gibi cezası var" diye konuştu.