Genel kurulların en kritik gündem maddesini, yatırımcıların merakla beklediği temettü (kar payı) kararları oluşturuyor. Şirket yönetim kurullarının daha önce kamuoyuna duyurduğu temettü teklifleri, yarın ortakların onayına sunulacak. Onaylanması halinde, ödeme takvimleri de kesinlik kazanacak.

YARIN GENEL KURUL YAPACAK ŞİRKETLER

12 Mayıs tarihinde toplantı gerçekleştirecek olan şirketlerin listesi ve hisse kodları şu şekildedir:

BESLR – Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

BIGCH – Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KRSTL – Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş.

PNLSN – Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

UNLU – Ünlü Yatırım Holding A.Ş.

