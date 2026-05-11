Google Haberler

Borsa İstanbul yatırımcılarının gözü, haftanın ikinci işlem günü olan 12 Mayıs Salı gününe çevrildi. Halka açık 5 önemli şirket, Olağan Genel Kurul toplantılarını gerçekleştirecek.

Genel kurulların en kritik gündem maddesini, yatırımcıların merakla beklediği temettü (kar payı) kararları oluşturuyor. Şirket yönetim kurullarının daha önce kamuoyuna duyurduğu temettü teklifleri, yarın ortakların onayına sunulacak. Onaylanması halinde, ödeme takvimleri de kesinlik kazanacak.

Borsada bu hafta temettü yağmuru: 16 şirket kar payı ödeyecek Borsada bu hafta temettü yağmuru: 16 şirket kar payı ödeyecek

YARIN GENEL KURUL YAPACAK ŞİRKETLER

12 Mayıs tarihinde toplantı gerçekleştirecek olan şirketlerin listesi ve hisse kodları şu şekildedir:

BESLR – Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

BIGCH – Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KRSTL – Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş.

PNLSN – Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

UNLU – Ünlü Yatırım Holding A.Ş.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tesla’da iki efsaneye veda: Üretimi durdurduTesla’da iki efsaneye veda: Üretimi durdurdu
Gümüşte toparlanma sinyali: Analistlerin gözü 90 dolarda Gümüşte toparlanma sinyali: Analistlerin gözü 90 dolarda

Google Haberler