Borsa İstanbul'da yatırımcılar için oldukça zorlu geçen 23-27 Mart haftasında, SASA payları haftayı yüzde 3,72'lik bir kayıpla 2,33 TL seviyesinden kapattı.

Ancak fiyat grafiğindeki bu geri çekilmeye karşın, perde arkasındaki aracı kurum verileri oldukça stratejik bir tabloyu ortaya koyuyor.

Kaynak: Forinvest

YABANCI İLGİSİ: DENİZ YATIRIM VE HSBC BAŞROLDE

Haftalık bazda toplam alıcı ve satıcı dengesine bakıldığında, ilk 5 alıcının toplam hacmi 224,5 milyon lot seviyesine ulaşırken, ilk 5 satıcının 277,4 milyon lot ile daha baskın olduğu görülüyor.

Ancak alıcı tarafındaki kurumların kimliği, orta vadeli beklentiler açısından önemli bir sinyal veriyor:

• Deniz Yatırım Zirvede: Haftanın en büyük alıcısı, toplam payların yüzde 39,13’üne tekabül eden 116,6 milyon lot ile Deniz Yatırım oldu.

Kurumun maliyet ortalaması ise 2,40 TL olarak gerçekleşti.

• Yabancı Alımları: Küresel ölçekli aracı kurumlardan HSBC, 2,40 maliyetle 25,3 milyon lot alım yaparak dikkat çeken üçüncü kurum oldu.

• Diğer Alıcılar: TERA Yatırım (40,2 milyon lot) ve Bulls Yatırım (21,4 milyon lot) alıcı tarafında Deniz Yatırım'ı takip eden diğer önemli aktörlerdi.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

SATIŞ TARAFINDA "İNFO YATIRIM" BASKISI

Satıcılar cephesinde ise İnfo Yatırım, toplam satış hacminin neredeyse yarısını (yüzde 49,06) tek başına göğüsledi.

Yaklaşık 146,2 milyon lot çıkış yapan kurumu, 63,2 milyon lot ile Tacirler ve 31,1 milyon lot ile Oyak Yatırım izledi.

GÜNCEL TEKNİK TABLO

SASA payları, 27 Mart itibarıyla yıllık bazda yüzde 32,46 oranında bir kayıpla işlem görmeye devam ediyor.

Haftalık bazda görülen 2,50 TL yüksek seviyesinin ardından gelen satışlarla 2,13 TL olan yıllık dip seviyesine bir miktar daha yaklaşılmış durumda.

Uzmanlar, endeksteki genel satış dalgasının SASA fiyatını baskıladığını ancak Deniz Yatırım ve HSBC gibi kurumların yüksek maliyetle (2,40 TL bandı) yaptıkları yoğun alımların, hissenin dip arayışında önemli bir destek oluşturabileceğini belirtiyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.