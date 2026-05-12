BIST 100 endeksi genelinde yatay-pozitif bir seyir hakimken, yeni haftada bazı hisselerde keskin değişimler yaşandı.

Piyasanın genelindeki yabancı payı, günlük bazda 0.01 puanlık sınırlı bir artışla yüzde 34.88 seviyesine yükseldi.

Yabancı oranında günlük bazda en sert yükseliş ve düşüş yaşayan kağıtlar şu şekilde listelendi:

Yabancı Oranı Artanlar

BESTE: 3.19 bps
• HOROZ: 3.15 bps
PSGYO: 2.83 bps

Yabancı Oranı Azalanlar

• ICUGS: -2.32 bps
• PKART: -2.13 bps
• AKFIS: -1.69 bps

İSTİKRARLI ALIM VE SATIŞ SERİLERİ

Yabancı yatırımcıların uzun süreli pozisyon aldığı hisseler belli oldu. Özellikle 10 günlük kesintisiz seriler, kurumların stratejik tercihlerini ortaya koyuyor.

Aşağıdaki hisselerde yabancı payı tam 10 gündür aralıksız artış gösteriyor:

• DUNYH
• ICBCT
• KLKIM
• LYDHO
• MHRGY

YABANCININ ÇIKIŞ YAPTIĞI 5 HİSSE

Satış tarafında ise BALSU, 10 günlük düşüş serisiyle listenin başında yer alırken, dev otomotiv şirketleri de listede kendine yer buldu:

• BALSU: 10 gün
FROTO: 8 gün
• VBTYZ: 6 gün
• ASUZU: 5 gün
• BIOEN: 5 gün

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Fiyat Hacim Fark Saat
ASTOR 329 1.742.806.140,25 % -3.09 10:08
SASA 3.53 1.405.977.181,64 % -0.28 10:08
BIMAS 803 1.122.471.739,50 % 3.68 10:08
BRSAN 543.5 1.016.567.667,50 % -8.89 10:08
DOFRB 150.6 790.760.138,30 % -9 10:08
Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.

