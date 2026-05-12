Piyasanın genelindeki yabancı payı, günlük bazda 0.01 puanlık sınırlı bir artışla yüzde 34.88 seviyesine yükseldi.

Yabancı oranında günlük bazda en sert yükseliş ve düşüş yaşayan kağıtlar şu şekilde listelendi:

Yabancı Oranı Artanlar

• BESTE: 3.19 bps

• HOROZ: 3.15 bps

• PSGYO: 2.83 bps

Yabancı Oranı Azalanlar

• ICUGS: -2.32 bps

• PKART: -2.13 bps

• AKFIS: -1.69 bps

İSTİKRARLI ALIM VE SATIŞ SERİLERİ

Yabancı yatırımcıların uzun süreli pozisyon aldığı hisseler belli oldu. Özellikle 10 günlük kesintisiz seriler, kurumların stratejik tercihlerini ortaya koyuyor.

Aşağıdaki hisselerde yabancı payı tam 10 gündür aralıksız artış gösteriyor:

• DUNYH

• ICBCT

• KLKIM

• LYDHO

• MHRGY

YABANCININ ÇIKIŞ YAPTIĞI 5 HİSSE

Satış tarafında ise BALSU, 10 günlük düşüş serisiyle listenin başında yer alırken, dev otomotiv şirketleri de listede kendine yer buldu:

• BALSU: 10 gün

• FROTO: 8 gün

• VBTYZ: 6 gün

• ASUZU: 5 gün

• BIOEN: 5 gün

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASTOR 329 1.742.806.140,25 % -3.09 10:08 SASA 3.53 1.405.977.181,64 % -0.28 10:08 BIMAS 803 1.122.471.739,50 % 3.68 10:08 BRSAN 543.5 1.016.567.667,50 % -8.89 10:08 DOFRB 150.6 790.760.138,30 % -9 10:08 Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.