Bilançonun ardından aracı kurumlar, şirketin performansını analiz ederek hisse senedi için hedef fiyat ve tavsiyelerini güncellemeye başladı.

12 Mayıs 2026 tarihinde 3 önemli aracı kurumdan gelen güncel DOAS raporları, hisse için farklı beklentileri ortaya koydu.

ARACI KURUMLARDAN DOAS İÇİN "AL" VE "TUT" MESAJLARI

Bilanço verilerini değerlendiren uzmanlar, hedef fiyatlarda yukarı yönlü potansiyeli korurken tavsiyelerini şu şekilde sıraladı:

Şeker Yatırım: Şirket için en iyimser beklentiyi koruyan kurum oldu. DOAS için hedef fiyatını 302,90 TL olarak sürdüren Şeker Yatırım, "Al" tavsiyesini yineledi. Kurumun öngördüğü prim potansiyeli ise %63,72 olarak dikkat çekiyor.

Marbaş Menkul: Analizinde olumlu görüş bildiren bir diğer kurum olan Marbaş Menkul, hedef fiyatını 291,00 TL seviyesinde tuttu. "Al" tavsiyesini sürdüren kurum, yatırımcılar için %57,29'luk bir yükseliş marjına işaret etti.

İş Yatırım: Diğer kurumlara göre daha temkinli bir duruş sergileyen İş Yatırım, DOAS için hedef fiyatını 220,10 TL olarak açıkladı. Tavsiyesini "Tut" olarak devam ettiren kurum, mevcut fiyat seviyelerine göre %18,97 oranında sınırlı bir prim potansiyeli öngörüyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.