Küresel piyasalarda altın, gümüş ve kripto paraların sert geri çekilmeler yaşadığı, petrol ve doların ise yerinde saydığı haftada; BofA toplamda 7.327.515.082 TL net hacimle piyasadaki ağırlığını hissettirdi.

Kaynak: Forinvest

ALIM TARAFINDA SASA VE CANTE RÜZGARI

Endeksteki satış baskısına rağmen BofA’nın en yoğun alım yaptığı hisse SASA oldu.

Toplam alımlarının yüzde 20,40’ını bu kağıda ayıran kurum, 124,7 milyon lotluk net alımla dikkat çekici bir pozisyon açtı.

BofA'nın En Çok Tercih Ettiği Hisseler:



• SASA: yüzde 20,40 pay (124,7 milyon lot)

• CANTE: yüzde 9,00 pay (55 milyon lot)

• ISCTR: yüzde 4,92 pay (30 milyon lot)

• TSPOR & ADESE: Yaklaşık yüzde 4,5’lik paylarla listenin devamında yer aldı.

Özellikle alımların yüzde 56,51’inin "diğer" kategorisindeki yan kağıtlara dağılması, dev kurumun riskleri minimize etmek için portföy çeşitliliğine gittiğini gösteriyor.

SATIŞ BASKISI BANKACILIK VE GYO SEKTÖRÜNDE

Piyasanın geri çekildiği haftada BofA’nın en çok elden çıkardığı kağıt AKBNK oldu. Satışlarının yüzde 12,05’ini oluşturan bu hamleyi, GYO sektörü ve teknoloji odaklı hisseler izledi.

BofA'nın Çıkış Yaptığı Başlıca Hisseler:



• AKBNK: -16,2 milyon lot (yüzde 12,05)

• PEKGY: -11,1 milyon lot (yüzde 8,27)

• PSGYO: -8,6 milyon lot (yüzde 6,45)

• REEDR & KTLEV: Satış listesinin üst sıralarında yer alan diğer isimler oldu.

GENEL GÖRÜNÜM: DEFANSİF STRATEJİ Mİ?

BIST 100 endeksinin 12.700 puan sınırına çekildiği bu haftada, BofA’nın net hacminin büyüklüğü ve alım tarafında SASA gibi majör kağıtları tercih etmesi, piyasada bir "destek arayışı" olarak yorumlanabilir.

Ancak satış tarafındaki banka ve GYO ağırlığı, yatırımcının nakde geçme veya sektör değiştirme eğiliminde olduğunu kanıtlar nitelikte.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.