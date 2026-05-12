Google Haberler

TCMB'nin toplam rezervleri geçtiğimiz hafta yaklaşık 6 milyar dolar artarak 171,5 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde geçtiğimiz hafta dikkat çeken bir artış yaşandı.

Matriks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 1 Mayıs haftasında 165,5 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam rezervler, 8 Mayıs haftasında yaklaşık 171,5 milyar dolara yükseldi.

Böylece rezervlerde haftalık bazda yaklaşık 6 milyar dolarlık artış gerçekleşmiş oldu.

TCMB rezervlerinde güçlü artış! 171 milyar doları aştı, Görsel 1

REKOR SEVİYE OCAK AYINDA GÖRÜLMÜŞTÜ

TCMB rezervleri, 30 Ocak 2026 tarihinde 218,2 milyar dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

Rezervler daha sonra dalgalı seyir izlerken, 27 Mart – 17 Nisan tarihleri arasında üst üste üç hafta yükseliş kaydetmişti.

TCMB rezervlerinde güçlü artış! 171 milyar doları aştı, Görsel 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

BRÜT DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİNDE GERİLEME YAŞANMIŞTI

1 Mayıs haftasında açıklanan verilere göre Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri 4 milyar 351 milyon dolar azalarak 56 milyar 600 milyon dolara gerilemişti.

Aynı dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 218 milyon dolar düşüşle 110 milyar 101 milyon dolardan 108 milyar 883 milyon dolara inmişti.

GÖZLER PERŞEMBE GÜNKÜ RESMİ VERİDE

TCMB, rezervlere ilişkin güncel resmi verileri perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.

Gözler 14 Mayıs'ta! TCMB Enflasyon Raporu'nu açıklayacak Gözler 14 Mayıs'ta! TCMB Enflasyon Raporu'nu açıklayacak

Piyasalarda rezervlerin seyri, döviz piyasası ve para politikası açısından yakından takip ediliyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD enflasyonu piyasaları sarstı: Altın ve gümüşte sert düşüşABD enflasyonu piyasaları sarstı: Altın ve gümüşte sert düşüş
ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı! Son 3 yılın zirvesiABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı! Son 3 yılın zirvesi

Google Haberler