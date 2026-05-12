Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde geçtiğimiz hafta dikkat çeken bir artış yaşandı.

Matriks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 1 Mayıs haftasında 165,5 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam rezervler, 8 Mayıs haftasında yaklaşık 171,5 milyar dolara yükseldi.

Böylece rezervlerde haftalık bazda yaklaşık 6 milyar dolarlık artış gerçekleşmiş oldu.

REKOR SEVİYE OCAK AYINDA GÖRÜLMÜŞTÜ

TCMB rezervleri, 30 Ocak 2026 tarihinde 218,2 milyar dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

Rezervler daha sonra dalgalı seyir izlerken, 27 Mart – 17 Nisan tarihleri arasında üst üste üç hafta yükseliş kaydetmişti.

BRÜT DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİNDE GERİLEME YAŞANMIŞTI

1 Mayıs haftasında açıklanan verilere göre Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri 4 milyar 351 milyon dolar azalarak 56 milyar 600 milyon dolara gerilemişti.

Aynı dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 218 milyon dolar düşüşle 110 milyar 101 milyon dolardan 108 milyar 883 milyon dolara inmişti.

GÖZLER PERŞEMBE GÜNKÜ RESMİ VERİDE

TCMB, rezervlere ilişkin güncel resmi verileri perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.

Piyasalarda rezervlerin seyri, döviz piyasası ve para politikası açısından yakından takip ediliyor.