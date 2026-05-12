CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD), 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıkladı.

Şirket, 01.01.2026 – 31.03.2026 döneminde toplam 103.266.630 TL net dönem kârı elde etti. CVKMD, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 290.793.192 TL net kâr açıklamıştı.

Böylece şirketin net dönem kârı yıllık bazda yüzde 64 gerilemiş oldu.

SATIŞ GELİRLERİ YÜZDE 22 AZALDI

Şirketin satış gelirleri 2025 yılının ilk çeyreğinde 907,6 milyon TL seviyesindeyken, 2026’nın aynı döneminde 712,2 milyon TL olarak gerçekleşti.

Buna göre hasılat yıllık bazda yüzde 22 düşüş kaydetti.

ESAS FAALİYET KÂRINDA SERT DÜŞÜŞ

CVKMD’nin esas faaliyet kârı da ilk çeyrekte geriledi. Şirketin esas faaliyet kârı geçen yılın aynı dönemindeki 131,3 milyon TL seviyesinden 56,2 milyon TL’ye düştü.

Böylece esas faaliyet kârında yıllık bazda yüzde 57 azalış gerçekleşti.

Şirketin FAVÖK rakamı ise 263,8 milyon TL’den 258,5 milyon TL seviyesine sınırlı gerileme gösterdi.

ÖZKAYNAKLAR YÜZDE 2 ARTTI

Şirketin toplam varlıkları 24,25 milyar TL’den 25,07 milyar TL’ye yükselirken, toplam borçları ise 13,99 milyar TL’den 14,67 milyar TL’ye çıktı.

Özkaynaklar tarafında ise artış görüldü. Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde yüzde 2 yükselerek 9,99 milyar TL seviyesine ulaştı.

ŞİRKET ÇARPANLARI

Açıklanan verilere göre şirketin:

PD/DD oranı: 5,67

Piyasa değeri: 56,70 milyar TL olarak hesaplandı.