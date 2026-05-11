Forte, gelir tablosu kalemlerinde geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre operasyonel bir büyüme sergiledi:

Satışlar: 321,5 milyon TL'den 991,7 milyon TL’ye yükselerek %208 oranında arttı.

Brüt Kâr: %86 artışla 152,8 milyon TL seviyesine ulaştı.

FAVÖK: %24 artış göstererek 65,3 milyon TL olarak gerçekleşti.

Net Dönem Kârı: Geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 44,3 milyon TL’lik net zararın ardından, bu çeyrekte 9,6 milyon TL net kâr açıklandı.

BİLANÇO YAPISI: VARLIKLAR BÜYÜYOR, BORÇ KONTROLLÜ

Şirketin 2025 yıl sonuna (2025/12) göre varlık yapısındaki değişimler şu şekilde kaydedildi:

Toplam Varlıklar: %4 artışla 6,77 milyar TL’ye yükseldi.

Özkaynaklar: 2,72 milyar TL seviyesinde yatay bir seyir izledi.

Net Borç: %11 artışla 1,70 milyar TL seviyesine çıktı.

