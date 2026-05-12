Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yapılan duyuruyla, Borsa İstanbul tarafından belirlenen, işlem gününün başlangıcına esas teşkil edecek teorik fiyatlar şu şekilde gerçekleşti:

Coca-Cola İçecek (CCOLA)



Günün en yüksek hacimli temettü ödemelerinden birini yapan içecek devi için fiyatlar güncellendi.

• Brüt/Net Temettü: 1,43 TL / 1,2155 TL

• Teorik Fiyat: 86,32 TL

Anadolu Isuzu (ASUZU)



Otomotiv sektörünün güçlü oyuncularından Isuzu, pay başına net 2 TL'nin üzerinde ödeme yaptı.

• Brüt/Net Temettü: 2,3809 TL / 2,0238 TL

• Teorik Fiyat: 68,519 TL

Gıpta Ofis (GIPTA)



Kırtasiye ve imalat sektöründe faaliyet gösteren GIPTA, hissedarlarına brüt 1,52 TL pay ayırdı.

• Brüt/Net Temettü: 1,5297 TL / 1,3002 TL

• Teorik Fiyat: 82,82 TL

Europap Tezol Kağıt (TEZOL)



• Brüt/Net Temettü: 0,45 TL / 0,3825 TL

• Teorik Fiyat: 19,15 TL

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

GYO’LARDA STOPAJ AVANTAJI

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) statüsündeki şirketlerde, yasal düzenleme gereği gelir vergisi stopaj oranı sıfır olduğu için brüt ve net temettü miktarları eşit olarak yansıdı:

• Alarko GYO (ALGYO): 0,05 TL temettü sonrası teorik fiyat 6,84 TL oldu.

• Özderici GYO (OZGYO): 0,0167 TL temettü sonrası teorik fiyat 2,453 TL olarak belirlendi.

Borsa İstanbul tarafından açıklanan bu teorik fiyatlar, henüz fiyat adımına yuvarlanmamış ham rakamlardır. Yatırımcıların portföylerindeki nakit girişi, şirketin belirlediği takvim çerçevesinde hesaplara yansıyacaktır.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.