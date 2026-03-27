Türkiye’de dikkat çeken bir yatırım hikâyesi sosyal medyada gündem oldu. Bir vatandaş, sahip olduğu evi satarak yaklaşık 1 kilogram altın satın aldığını açıkladı. Ailesiyle birlikte kiraya geçtiğini belirten yatırımcı, tüm birikimini altına çevirdiğini ifade etti. Bu tercih, “doğru zamanlama mı, yoksa riskli bir karar mı?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

ALTIN BAZLI HESAP HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİYOR

Klasik fiyat karşılaştırmalarının ötesine geçen analizlerde, gayrimenkul artık TL ile değil altın üzerinden değerlendiriliyor. Türkiye Konut Fiyat Endeksi’nin altın kilogram fiyatına oranlandığı grafik, son yıllarda çarpıcı bir kırılmaya işaret ediyor.

2024 yılında zirve yapan bu oran, sonrasında sert bir düşüş yaşadı. Öyle ki, geçmişte İstanbul’da ortalama bir konut yaklaşık 2 kilogram altına denk gelirken, bugün bu rakam 1 kilogram altın seviyesine kadar gerilemiş durumda.

Bu ne anlama geliyor?

Altın bazında bakıldığında konut fiyatları yaklaşık %50’ye yakın değer kaybetmiş görünüyor. Yani altın, gayrimenkule kıyasla çok daha güçlü bir performans sergiledi.

EV SATAN MI KAZANDI, BEKLEYEN Mİ?

Ortaya çıkan tablo iki farklı yatırımcı profili yaratıyor:

Evini satıp altına geçenler, kısa vadede altındaki yükselişten fayda sağlamış olabilir

Ancak tarihsel perspektifte bakıldığında, gayrimenkulün bu seviyelerde görece ucuz kaldığı yorumları da güç kazanıyor

Uzmanlara göre bu noktada kritik soru şu:

Altın mı pahalı, yoksa konut mu ucuz?

Eğer altındaki yükseliş bir süre daha devam ederse, altına geçen yatırımcılar avantajını koruyabilir. Ancak olası bir dengelenme durumunda, gayrimenkul tarafında “kaçırılmış fırsat” tartışmaları daha da artabilir.

KARAR ZAMANI: KISA VADE Mİ, UZUN VADE Mİ?

Ev satıp altına geçmek, tamamen zamanlama ve beklentiye bağlı bir karar olarak öne çıkıyor. Kısa vadede altının güçlü performansı öne çıkarken, uzun vadede gayrimenkulün yeniden değer kazanma potansiyeli yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor.

Bu nedenle yatırımcıların tek bir varlığa odaklanmak yerine, riskleri dağıtan dengeli bir portföy yaklaşımı benimsemesi gerektiği vurgulanıyor.

Hukuki Uyarı ve Editoryal Not: Bu içerikte yer alan bilgi ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler kamuya açık kaynaklar ve piyasa analizlerinden derlenmiştir. Yatırım kararları kişisel risk ve getiri tercihleri doğrultusunda alınmalıdır.