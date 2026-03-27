Güne yüzde 0,60 yükselişle 12.802,98 puandan başlayan Borsa İstanbul’da neşeli hava kısa sürdü.

Seansın ilk yarısında gelen yoğun satış baskısıyla 12.639,66 puana kadar çekilen endeks, saat 13.00 itibarıyla yüzde 0,69’luk bir değer kaybı kaydetti.

Piyasanın bu kararsız yapısına rağmen, öğleden sonra bazı aracı kurumların stratejik alımları tahtalarda hareketliliği artırdı.

Kaynak: Forinvest

TERA YATIRIM’DAN SASA VE TEHOL HAMLESİ

Saat 15.25 verilerine göre günün en aktif kurumlarından biri olan Tera Yatırım, piyasadaki genel düşüş eğiliminin aksine güçlü bir alım iştahı sergiledi. Kurumun net hacmi 386.467.695 TL ile pozitif bölgede yer aldı.

Kurumun alım listesinin başında yüzde 29,39 pay ve 5.125.271 lotluk net alımla SASA yer aldı.

SASA’yı yüzde 18,27 payla TEHOL ve yüzde 6,48 ile PSGYO takip etti. Listede ayrıca SAFKR ve YESIL hisselerindeki net alımlar da göze çarptı.

GAYRİMENKULDE SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR

Tera Yatırım'ın satış tarafında ise gayrimenkul yatırım ortaklıklarındaki ağırlığı dikkat çekti. Satış listesinin detayları şöyle şekillendi:

• EKGYO: Yüzde 25,65 pay ile satışların odak noktası oldu.

• KRDMA: Yüzde 6,28 ile ikinci sırayı alırken, SPIYHV, ATATR ve MEYSU paylarında da çıkışlar gözlendi.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat TUPRS 238.5 16.278.067.487,70 % -0.71 15:18 THYAO 292.5 5.090.775.978,50 % -0.34 15:18 ASTOR 200.1 4.308.402.454,50 % -1.53 15:18 ISCTR 13.06 3.615.892.477,03 % -0.91 15:18 KCHOL 191.2 3.217.095.550,30 % 1 15:18 Tüm Hisseler

