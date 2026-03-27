Bugün öğleden sonra Adana İncirlik Üssü bölgesinden siren seslerinin duyulması, bölge halkı ve sosyal medya kullanıcıları arasında endişe yarattı. Kısa sürede yayılan spekülatif paylaşımların ardından gözler Milli Savunma Bakanlığı’na çevrildi.

MSB kaynaklarından yapılan resmi açıklamada, durumun yakından takip edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sanal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Söz konusu durumun yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir."

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EN ÜST SEVİYEDE

Bakanlık kaynakları, üste rutin dışı bir gelişme yaşanmadığını ve güvenlik protokollerinin normal seyrinde devam ettiğini vurguladı.

Siren seslerinin teknik bir arıza mı yoksa sistemsel bir hata mı olduğu konusunda incelemelerin sürdüğü tahmin ediliyor.