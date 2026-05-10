Yapılan resmi açıklamada, TÜİK eski Başkanı Erhan Çetinkaya’nın durumuna ilişkin şu detaylar paylaşıldı:

Erhan Çetinkaya’nın görev süresi aslında Ocak ayında dolmuştur.

Çetinkaya, yeni bir atama yapılana kadar görevini vekâleten sürdürmeye devam etmiştir.

Basın Duyurusu- 10.05.2026 pic.twitter.com/w02PEUY8JJ — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) May 10, 2026

HUKUKİ İŞLEM SİNYALİ

Bakanlık, ataması henüz yapılmamış bir ismin "görevden alındığı" şeklinde sunulmasını alenen kamuoyunu yanıltma girişimi olarak nitelendirdi. Bu çerçevede, bilinçli olarak yanlış bilgi yayanlar hakkında tüm hukuki hakların kullanılacağı vurgulandı.