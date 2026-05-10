Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün basın duyurusuyla bazı gazetelerde yer alan "TÜİK Başkanı görev süresi dolmadan görevden alındı" haberlerini yalanladı. Bakanlık, söz konusu haberlerin yanlış bilgi içerdiğini ve bilinçli dezenformasyon yapıldığını belirtti.

Yapılan resmi açıklamada, TÜİK eski Başkanı Erhan Çetinkaya’nın durumuna ilişkin şu detaylar paylaşıldı:

Erhan Çetinkaya’nın görev süresi aslında Ocak ayında dolmuştur.

Çetinkaya, yeni bir atama yapılana kadar görevini vekâleten sürdürmeye devam etmiştir.

HUKUKİ İŞLEM SİNYALİ

Bakanlık, ataması henüz yapılmamış bir ismin "görevden alındığı" şeklinde sunulmasını alenen kamuoyunu yanıltma girişimi olarak nitelendirdi. Bu çerçevede, bilinçli olarak yanlış bilgi yayanlar hakkında tüm hukuki hakların kullanılacağı vurgulandı.

