Chevron Avustralya tarafından AA muhabirine yapılan açıklamada, şiddetli hava koşullarının operasyonları doğrudan etkilediği ve üretimin ancak güvenliğin sağlanmasının ardından tam kapasiteye döneceği belirtildi.

Açıklamada, 26 Mart'ta yerel saatle 12.00 sularında, Batı Avustralya açıklarında kıyıdan yaklaşık 225 kilometre mesafede bulunan Wheatstone açık deniz platformunda arıza meydana geldiği kaydedildi. Platformun, Onslow yakınlarındaki kara tesislerine gaz tedarik ettiği ve bu nedenle LNG ile yerel gaz üretiminin askıya alındığı ifade edildi.

Şiddetli hava koşulları öncesinde standart prosedürler kapsamında tüm personelin platformdan tahliye edildiği, tesisin 24 Mart'ta öğleden itibaren uzaktan işletildiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Barrow Adası'ndaki Gorgon gaz tesisinde de aynı gün öğleden sonra kesinti yaşandığı, LNG üretim hatlarından birinin etkilendiği, diğer iki üretim hattı ve yerel gaz tesisinin ise faaliyetini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, kesintilerin Batı Avustralya kıyılarını etkisi altına alan tropikal siklon olarak adlandırılan şiddetli fırtına "Tropical Cyclone Narelle" kaynaklı olduğu vurgulandı.

Söz konusu tropikal siklonun bölgede şiddetli rüzgar, yoğun yağış ve denizde tehlikeli koşullara yol açtığı, bu nedenle açık deniz enerji tesislerinde güvenlik amacıyla üretimin geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.

"Her iki tesiste de üretim, güvenli olduğu anda tam kapasiteyle yeniden başlatılacak." ifadesine yer verilen açıklamada, çalışan güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı.

AVUSTRALYA, ASYA PAZARI İÇİN ÖNEMLİ BİR TEDARİKÇİ

Batı Avustralya, küresel LNG arzında kritik rol oynarken, bölgedeki bu tür hava koşullarına bağlı kesintiler özellikle ülkenin en önemli pazarlarından olan Asya ülkelerine yönelik sevkiyatlarda kısa vadeli dalgalanmalara yol açabiliyor.

Gorgon, üç üretim hattıyla yıllık 15,6 milyon metrik ton üretim yapan Avustralya'nın en büyük LNG ihracat tesisiyken, daha küçük olan Wheatstone, iki üretim hattıyla yıllık 8,9 milyon ton üretim gerçekleştiriyor.

Öte yandan, küresel LNG piyasasında son dönemde arz tarafında yaşanan diğer gelişmeler de dikkati çekiyor. Başta QatarEnergy olmak üzere bazı üreticilerin, sevkiyatlarda aksamalara yol açabilecek "force majeure" (mücbir sebep) bildirimleri gündeme gelirken, Avustralya’daki kesintilerle birlikte arz güvenliğine ilişkin endişeler artıyor.

Uzmanlar, Orta Doğu kaynaklı potansiyel aksaklıklar ile Avustralya'daki hava koşullarına bağlı üretim kesintilerinin aynı döneme denk gelmesinin, özellikle spot LNG piyasasında fiyat oynaklığını artırabileceğine ve arz-talep dengesini kısa vadede daha da sıkılaştırabileceğine işaret ediyor.