CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş., (CRFSA) 2026 yılına ilişkin temettü kararını açıkladı. Şirketin 27 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, genel kurulda alınan kâr dağıtımına ilişkin karar kamuoyuyla paylaşıldı.

TEMETTÜ DAĞITILMAYACAK

Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu ve Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda zarar bulunması nedeniyle 2026 yılı için kâr payı dağıtımı yapılmamasına karar verildiği belirtildi.

FİNANSAL ZARAR DİKKAT ÇEKTİ

Şirket tarafından paylaşılan verilere göre; SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda 6 milyar 539 milyon 269 bin TL net dönem zararı ve VUK hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda ise 10 milyar 145 milyon 111 bin TL dönem zararı bulunduğu açıklandı.

ZARARLAR GEÇMİŞ YILLARA AKTARILACAK

Söz konusu zararların geçmiş yıllar zararlarına aktarılmasına karar verildiği ifade edildi.

