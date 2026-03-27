Bir vatandaş, tüm birikimini farklı bir yatırım tercihine yönlendirerek dikkat çeken bir adım attı. Evini satarak elde ettiği parayla 1 kilogram altın satın alan vatandaş, kısa sürede büyük kazanç elde edeceğine inandığını söyledi.

"KİRAYA GEÇTİK, TÜM PARAMIZI ALTINA KOYDUK"

Evli ve iki çocuk sahibi olduğunu belirten vatandaş, aldığı kararın arkasında durduğunu ifade etti. "Evliyim, 2 çocuğum var. Kiraya geçtik. Tüm birikimimiz buydu" dediği görüldü.

"DALGA GEÇENLERİ GÖRECEĞİM"

Sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan yorumlara da değinen vatandaş, eleştirilere karşı iddialı konuştu. "Sosyal medyada dalga geçenleri göreceğim" ifadelerini kullandı.

"1-2 YIL İÇİNDE 4 EV ALIRIM"

Altın fiyatlarında güçlü bir yükseliş beklentisi taşıdığını belirten vatandaş, "Altın sayesinde 1-2 yıl sonra 4 tane ev alacağıma inanıyorum" sözleriyle beklentisini ortaya koydu.

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlar, altının uzun vadede güvenli bir yatırım aracı olarak öne çıktığını ancak kısa vadede fiyatlarda dalgalanma yaşanabileceğini belirtiyor. Tüm birikimin tek bir varlıkta değerlendirilmesinin risk taşıdığına dikkat çeken ekonomistler, yatırım kararlarında çeşitlendirme yapılmasının önemine vurgu yapıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.