Commerzbank analistleri, "güvenli liman" talebinin küresel belirsizliklerle beslenmeye devam edeceğini öngörüyor. Bankanın güncellediği altın tahminleri piyasada büyük yankı uyandırdı:

2026 Yıl sonu hedefi: 5.000 dolar

2027 Projeksiyonu: Yükselişin sürerek 5.200 dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.

PETROLDE "SAVAŞ BİTERSE DÜŞÜŞ BAŞLAR" SENARYOSU

Enerji piyasaları için daha iyimser bir tablo çizen banka, ana senaryosunu Orta Doğu'daki çatışmaların Mayıs ayı sonunda sona ereceği varsayımı üzerine kurdu.

Bu normalleşme beklentisiyle birlikte, Brent petrolün ikinci çeyrek sonunda varil başına 90 dolara gerileyeceği tahmin ediliyor.

PLATİN VE PALADYUMDA SERT YÜKSELİŞ KAPIDA

Değerli metaller grubunda altın dışındaki varlıklarda da yukarı yönlü revizyonlar dikkat çekti. Özellikle endüstriyel kullanım alanı geniş olan metallerde şu rakamlar öne çıktı:

Platin: Yıl ortasında 2.100 dolar, yıl sonunda 2.300 dolar.

Paladyum: Yıl ortasında 1.600 dolar, yıl sonunda 1.800 dolar.

Gümüş: Daha temkinli bir yaklaşımla yıl ortası için 80 dolar, 2026 sonu için ise 90 dolar hedefi korundu.

Kaynak: Ekonomim

