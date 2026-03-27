Bloomberg tarafından paylaşılan ve Merkez Bankası verilerine dayandırılan bilgilere göre, Türkiye'nin resmi altın rezervleri son iki hafta içerisinde yaklaşık 59 ton azaldı.

Analistler, bu hareketin arkasında Orta Doğu'daki (ABD-İsrail-İran) gerilimlerin küresel finans piyasaları üzerindeki baskısının yattığını öngörüyor.

Rezervlerdeki bu düşüşün iki temel yöntemi olduğu belirtiliyor:

• Doğrudan Satış: Acil nakit ihtiyacını karşılamak adına yapılan işlemler.

• Takas (Swap) Anlaşmaları: Altının döviz veya lira karşılığında geçici olarak takas edilmesi ve ileri bir tarihte geri alınması.

Türkiye, 2023 yılındaki yüksek enflasyon ve cari açık döneminde de benzer bir strateji izleyerek 159 tonluk bir satış gerçekleştirmiş ancak ekonomik istikrarın sağlanmasıyla bu rezervleri kısa sürede geri kazanmıştı.

POLONYA SAVUNMA İÇİN REZERVLERİNİ KULLANABİLİR

Altın piyasasındaki hareketlilik sadece Türkiye ile sınırlı değil. Son yılların en agresif altın alıcılarından biri olan Polonya Ulusal Bankası (NBP) da benzer bir yol haritası çiziyor.

Banka Başkanı Adam Glapinski, ülkenin savunma bütçesini finanse etmek amacıyla yaklaşık 13 milyar dolarlık altın rezervini nakde çevirebileceklerini ifade etti.

ANALİST GÖRÜŞÜ: "ÖNCELİKLER DEĞİŞİYOR"

US Bank Wealth Management Kıdemli Yatırım Stratejisti Rob Haworth, merkez bankalarının birer "hedge fon" gibi kar odaklı çalışmadığını, toplumsal ve ekonomik ihtiyaçların şu an altından daha öncelikli olduğunu vurguluyor. Haworth'a göre:

"Merkez bankaları şu an için fiyata duyarlı hareket etmiyor. Birinci öncelikleri enflasyonu düşürmek ve acil likidite sağlamak. Bu da piyasadaki kıt varlıklara ve nakit paraya olan ihtiyacı artırıyor."

