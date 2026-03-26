Piyasa analisti Scott Melker’ın verilerine göre Trump’ın İran ile barış görüşmelerine dair yaptığı açıklamalar S&P endeksinde dakikalar içinde 2 trilyon dolarlık bir ralli başlattı.

Ancak İran’ın bu iddiaları yalanlamasıyla piyasa aynı hızla çöktü. Sadece 56 dakika içinde yaşanan toplam 3 trilyon dolarlık dalgalanma, yatırımcıların ne kadar kırılgan bir zeminde hareket ettiğini gözler önüne serdi.

"KRİPTO BALONU PATLADI, ALTIN ARTIK RİSKLİ VARLIK"

Bloomberg’in kıdemli analisti Mike McGlone, piyasaları sarsacak radikal bir çıkış yaptı. Kripto para balonunun resmen patladığını iddia eden McGlone, bu ayı piyasasının yıllarca, hatta on yıllarca sürebileceği konusunda uyardı. McGlone’a göre:

• Altın ve Gümüş: Artık güvenli bir liman değil, yüksek volatiliteye sahip riskli varlıklar kategorisinde.

• Resesyon Kapıda: Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalması küresel resesyonu tetikleyecek, ancak uzun vadede fiyatlar 50 dolara kadar gerileyecek.

TAŞINABİLİRLİK SAVAŞI

CoinRoutes eski CEO’su Dave Weisberger, McGlone’un aksine Bitcoin’in kriz anlarındaki gücüne dikkat çekti.

Savaş bölgelerinden fiziksel altın taşımanın zorluğuna değinen Weisberger, Bitcoin’in dijital ve taşınabilir yapısının bu krizde altını gölgede bıraktığını savundu.

Weisberger’a göre FED, arz şokundan kaynaklanan enflasyonu faiz artırarak durduramaz; zira mevcut ekonomik modeller artık işlevsiz.

Gelecek Öngörüsü: Weisberger, altının yıl içinde 5.500 dolar seviyelerine dönebileceğini, Bitcoin’in ise "satıcı yorgunluğu" sonrası yeniden yükselişe geçeceğini öngörüyor.

LİKİDİTE BASKISI VE MANİPÜLASYON İDDİALARI

Makro stratejist James Lavish, piyasalardaki durumu bir "nakit sıkışıklığı" olarak tanımladı.

Yatırımcıların nakit ihtiyacı için kârda oldukları altın ve gümüşten çıkış yaptığını belirten Lavish, Trump’ın açıklamalarını ise bilinçli bir müzakere taktiği ve manipülasyon olarak nitelendirdi.

Lavish'e göre FED ve Hazine, derin bir resesyonu önlemek için piyasaya likidite pompalamaya mahkum.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.