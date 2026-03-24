2022 yılından bu yana rekor üstüne rekor kıran altın piyasasında kartlar yeniden dağıtılıyor.

ABD Bankası’nın (US Bank) son raporuna göre altının tarihi yükselişinin arkasındaki ana motor olan "merkez bankası alımları" durma noktasına geldi. Ancak bu durumun sebebi doygunluk değil, zorunluluk.

REZERV ÇEŞİTLENDİRMESİNDEN "HAYATTA KALMA" MODUNA

Kıdemli Yatırım Stratejisti Rob Haworth’a göre özellikle İran eksenli savaş gerilimleri ve küresel enerji arzındaki aksamalar, politika yapıcıların önceliklerini kökten değiştirdi.

Haworth, net enerji ithalatçısı olan merkez bankalarının artık finansal rezervlerini altınla çeşitlendirmek yerine; petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), gübre ve gıda gibi temel ihtiyaçları finanse etmeye yöneldiğini belirtiyor.

Haworth durumu şu sözlerle özetliyor: “Merkez bankaları şu an bir hedge fonu gibi kar odaklı hareket etmiyor. Toplumun acil ihtiyaçları nedeniyle, sermaye artık altın rezervlerine değil, hayatı sürdürmek için kritik olan kıt kaynaklara akıyor.”

PARADOKS: SAVAŞ VAR AMA ALTIN DÜŞÜYOR

Geleneksel piyasa kurallarına göre jeopolitik risklerin artması altını "güvenli liman" olarak yukarı taşır. Ancak mevcut tabloda bu kural bozulmuş durumda.

Ocak sonunda ulaştığı zirvelerden sonra 1980’lerden bu yana en keskin haftalık düşüşlerinden birini yaşayan altın, yatırımcıyı şaşırtıyor.

Analizde öne çıkan kritik noktalar şunlar:

• Likidite Arayışı: Yatırımcılar ve devletler, belirsizlik anında altın veya tahvil yerine doğrudan "nakit kraldır" diyerek ABD dolarına sığınıyor.

• Faiz Baskısı: Yükselen reel faiz oranları, getiri sunmayan altının cazibesini yok ediyor.

• Spekülatif Tasfiye: Haworth, 4.500 dolar seviyesinin psikolojik bir eşik olduğunu ve buradaki spekülatif pozisyonların çözülmesinin düşüşü derinleştirebileceğini öngörüyor.

KRİTİK EŞİK: NİSAN ORTASI

Piyasalar için asıl sınavın nisan ortasında verileceği öngörülüyor.

Eğer petrol fiyatlarındaki yüksek seyir devam ederse, artan maliyetlerin nihai tüketiciye yansımasıyla enflasyonist baskı kronikleşecek.

Bu senaryo, merkez bankalarının altına döneceği süreyi daha da uzatabilir.

"BİR SIFIRLAMA YAŞANIYOR"

Altın için kısa vadede bir "konsolidasyon" (DENGE arayışı) dönemi bekleyen Haworth, piyasadaki köpüğün temizlenmesi gerektiğini savunuyor.

Merkez bankası alımlarının geri dönmesi için ise tek bir şart var: Jeopolitik istikrarın sağlanması ve enerji piyasalarının normale dönmesi.

O zamana kadar altın yatırımcıları için "güvenli liman" tabiri, yerini yüksek likidite ve enerji güvenliği stratejilerine bırakacak gibi görünüyor.

