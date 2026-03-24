Altın piyasasında dikkat çeken bir ayrışma yaşanıyor. Yapay zeka destekli analizler, ons altının önümüzdeki süreçte yukarı yönlü potansiyel taşıdığını ortaya koyarken, teknik göstergeler ise zayıf görünümün sürdüğüne işaret ediyor.

Son 21 işlem gününü baz alarak yapılan analizde, ons altının geçmişteki benzer fiyat hareketleriyle karşılaştırıldığı ve bu doğrultuda bir projeksiyon oluşturulduğu görülüyor.

Modelin ortaya koyduğu sonuca göre altının önümüzdeki 20 işlem gününde yaklaşık %7,88 yükseliş potansiyeli bulunuyor. En iyimser senaryoda bu oran %9,21 seviyesine kadar çıkarken, en kötümser senaryoda dahi %3,40 civarında artış beklentisi korunuyor.

TEKNİK GÖSTERGELER “SAT” DİYOR

Öte yandan teknik tarafta tablo çok daha temkinli. Genel teknik görünüm “sat” bölgesine yakın seyrediyor. 12 farklı göstergenin 12’si “sat”, yalnızca 2’si “al” sinyali üretirken, 1 gösterge nötr durumda.

Özellikle hareketli ortalamalar tarafında net bir zayıflık dikkat çekiyor. Kısa, orta ve uzun vadeli ortalamaların tamamı fiyatın üzerinde kalmaya devam ederken, bu durum teknik olarak düşüş trendinin sürdüğüne işaret ediyor.

OSİLATÖRLER NE SÖYLÜYOR?

Osilatör tarafında ise daha dengeli bir tablo var. RSI ve CCI göstergeleri aşırı satım bölgesine yaklaşarak tepki alımı sinyali üretirken, MACD ve momentum göstergeleri düşüş eğiliminin devam ettiğini gösteriyor. ADX ise trend gücünün sınırlı olduğuna işaret ederek belirsizliği artırıyor.

PİYASADA İKİLEM: TEPKİ Mİ, DEVAM MI?

Tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde altın piyasasında kısa vadede bir “karar aşaması” öne çıkıyor. Teknik göstergeler mevcut düşüş trendinin sürdüğünü ima ederken, yapay zeka modeli geçmiş benzer hareketlerden yola çıkarak tepki yükselişi ihtimalini güçlendiriyor.

Bu da yatırımcılar açısından kritik bir eşik anlamına geliyor: Ya düşüş trendi devam edecek ya da güçlü bir tepki alımı ile yön yukarı dönecek.

Hukuki Uyarı: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Burada yer alan değerlendirmeler genel nitelikte olup, yatırım kararlarınız için tek başına yeterli değildir.